Acadêmicos de Administração desenvolvem soluções para empresas de diversos segmentos

Solucionar problemas faz parte do dia a dia de todas as profissões, e para um gestor é ainda mais comum lidar com diversas situações que vão além das áreas específicas de atuação de cada um, como problemas de comunicação, tecnologia, planejamento, e outras demandas que surgem nas empresas.

Para desafiar os formandos em Administração do Centro Universitário de Cascavel – Univel, o professor Fabiano Tykalowitz, na disciplina de Projeto Integrador, propôs uma atividade diferenciada aos acadêmicos: solucionar problemas reais. Os alunos saíram da sala de aula e aplicaram o conhecimento adquirido durante a graduação nas soluções apresentadas aos problemas reais de empresas de diferentes segmentos.

Divididos em dez grupos, eles tiveram que compreender de fato as necessidades, analisar e viabilizar resultados que foram apresentados em forma de vídeo no último dia de aula da disciplina, onde a apresentação também fez parte de uma gamificação promovida pelo professor.

As atividades promovem a prática do conhecimento e o desenvolvimento dos acadêmicos além da profissão. “Além da prática, também estimulam competências essenciais aos alunos como trabalhar em equipe, utilizar várias ferramentas que ajudam na construção do conhecimento e trabalhar sobre pressão com tempo determinado para cada tarefa”, explica o professor Fabiano.