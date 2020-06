Academias são autorizadas a abrir das 6h às 19h30 em Cascavel

O Núcleo Setorial de Academias apresentou ao Município uma solicitação para que o decreto 15.499 de 2020 fosse alterado, ampliando o atendimento das academias.

A Procuradoria-Geral do Município, o secretário de Saúde, Thiago Stefanello e o Prefeito Leonaldo Paranhos, assinaram um parecer nesta segunda-feira (22), atendendo ao pedido dos profissionais dessa área, uma vez que os estabelecimentos estão seguindo as medidas sanitárias e o serviço prestado em academias tem suas particularidades, visto que os frequentadores costumam usar os serviços em horários diferenciados dos demais setores do comércio e da prestação de serviços, de modo que o fazem antes ou depois dos horários de expediente.

Dessa forma, as academias poderão atender, seguindo todas as medidas de prevenção ao covid-19, das 6h às 19h30.