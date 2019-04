Abril Lilás: Campanha alerta para o câncer de testículo

Abril é o mês de combate e prevenção ao câncer de testículo, que corresponde a 5% do total de casos de câncer em homens, de acordo com o Inca (Instituto Nacional de Câncer). Apesar de rara, a doença é preocupante, pois atinge, em sua maioria, homens em idade produtiva, ou seja, dos 15 aos 50 anos, podendo ser muito agressiva e se espalhar para outras partes do corpo rapidamente. Mas há tratamento e grandes chances de cura.

E como a doença aparece? Rafael Buta, médico urologista da Aliança Instituto de Oncologia, explica que o principal sintoma é o surgimento de um nódulo endurecido ou aumento no tamanho do testículo, que geralmente não acompanha dor.

O especialista acrescenta que a enfermidade pode surgir por quatro motivos: histórico familiar, lesões e traumas na bolsa escrotal, exposição a agrotóxicos, e criptorquidia, quando a criança apresenta um testículo que não desceu para a bolsa testicular.

Diagnóstico e tratamento

Buta aponta que o diagnóstico pode ser feito por meio de exames físicos ou complementares, como ultrassonografias e exames de laboratório. “O primeiro passo do tratamento é sempre cirúrgico, com remoção do testículo acometido. Muitas vezes pode ser colocada uma prótese de silicone no local do testículo que foi retirado, para manter a aparência normal da bolsa testicular”, explica Rafael.

Após a cirurgia, segundo o médico, a decisão de realizar tratamento complementar, com quimio e/ou radioterapia, baseia-se principalmente em dois fatores: o tipo de célula presente no tumor, e se houve disseminação da doença para outras partes do corpo. “Quando o diagnóstico é feito na fase inicial da doença, as chances de cura chegam a 100%”, ressalta o especialista.

Rafael Buta destaca ainda a importância do autoexame nos testículos.

Os principais sintomas do câncer de testículo são:

* Nódulo ou inchaço no testículo. Na maioria dos casos de câncer de testículo, os homens têm um nódulo em um dos testículos ou podem perceber o testículo aumentado ou inchado. Às vezes, o nódulo provoca dor, mas na maioria das vezes não é doloroso. Os homens com câncer de testículo podem notar uma sensação de peso ou dor abdominal ou no escroto.

* Crescimento ou dor na mama. Em casos raros, os homens com câncer de células germinativas notam a região mamária dolorida ou aumentada. Este sintoma ocorre porque certos tipos de tumores de células germinativas secretam altos níveis do hormônio gonadotrofina coriônica (HCG), que estimula o desenvolvimento da mama.

* Puberdade precoce. Alguns tumores de células de Leydig e de Sertoli podem produzir andrógenos (hormônios sexuais masculinos). Os tumores produtores de andrógenos não provocam quaisquer sintomas específicos em homens, mas em meninos podem provocar sinais de puberdade, como o crescimento de pelos faciais e corporais em uma idade precoce.

Sintomas do Câncer de Testículo Avançado

Mesmo se a doença esteja disseminada para outros órgãos, muitos homens podem não apresentar sintomas de imediato. Mas, alguns homens podem ter sintomas como:

* Dor na parte inferior das costas pode ser um sinal de que o câncer se disseminou para os gânglios linfáticos no abdome.

* Falta de ar, dor torácica, tosse ou até mesmo expectorar sangue podem se apresentar se a doença se disseminou para os pulmões.

* Dor abdominal, devido aos linfonodos aumentados ou metástases para o fígado.

* Dores de cabeça ou confusão, devido à disseminação do câncer para o cérebro.