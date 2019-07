Abrem na quinta-feira as inscrições para o Casamento Coletivo em Marechal

A Secretaria de Assistência Social de Marechal Rondon, por meio do Programa Justiça no Bairro, abrirá na quinta-feira (04), as inscrições para o Casamento Coletivo. Interessados deverão procurar o CRAS até o dia 19 de julho, que é o prazo final. O dia do “sim” será 17 de agosto, às 18h, na Unipar, em Cascavel.

Para efetuar a inscrição, quando os noivos são maiores de 18 anos e solteiros, ambos devem apresentar RG e CPF, como também, comprovante de residência original e atualizada (conta de luz ou água) e certidão de nascimento.

No caso de alguém do casal ser divorciado, deverá apresentar também uma certidão de casamento com averbação de divórcio original, além da formal partilha de bens do processo de divórcio ou certidão negativa de bens.

Em se tratando de menores, a idade mínima é de 16 anos e deverão se dirigir ao CRAS com a presença dos pais, todos munidos de RG e CPF.

Outro requisito é a renda do casal, que não poderá ser superior a dois salários mínimos.

DIA DO CASAMENTO

De acordo com a secretária da pasta, Josiane Laborde Rauber, no dia do casamento haverá apenas transporte para os noivos.