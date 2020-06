Abertas inscrições para Processos Seletivos Simplificados em Toledo

A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Toledo informa que estão abertas as inscrições para Processos Seletivos Simplificados (PSS), com vencimentos que vão de R$1.237,92 até R$ 14.877,89. As inscrições deverão ser realizadas no setor de protocolos do Paço Municipal de segunda à sexta-feira das 08h às 11h40 e das 13h30 às 17h. São quatro PSS’s em aberto com um total de 32 vagas, para contratação de caráter temporário, distribuídos da seguinte forma:

PSS 02 – Inscrições: de 22 a 26/06/2020

Função Vagas Escolaridade Auxiliar em Serviços Gerais I PSS 01 Ensino Fundamental completo. Jornada de trabalho: 8 horas diárias e 40 horas semanais. Remuneração: R$ 1.237,92 Local de atuação: Secretaria da Educação Atividades: Desempenhar tarefas relacionadas com as funções de servente e cantineiro/copeiro em órgãos e unidades da prefeitura municipal.

Função Vagas Escolaridade Cozinheiro I PSS 01 Ensino Fundamental incompleto. Jornada de trabalho: 8 horas diárias e 40 horas semanais Remuneração: R$ 1.237,92 Local de atuação: Secretaria da Educação Atividades: Verificar, controlar, preparar, distribuir a alimentação, realizar a esterilização de utensílios e/ou equipamentos e demais atribuições constantes do Anexo I.

PSS 05 – Inscrições: de 19 a 25/06/2020

Função Vagas Escolaridade Cuidador Social I – PSS 01 Ensino Médio Normal (Magistério) Completo, admitindo-se também Ensino Superior Completo em Pedagogia OU Licenciatura Plena na área da educação. Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, categoria “B”. Jornada de trabalho: 07h00min as 19h00min ou das 19h00min as 07h00min (Regime de Escala 12 X 36) Remuneração: R$ 2.086,71 Local de atuação: Secretaria de Assistência Social e Proteção à Família. Atividades: Responsabilizar-se pelo planejamento, execução e avaliação de atividades voltadas à proteção, cuidado e apoio à educação de crianças, adolescentes e idosos abrigados.

PSS 06 – Inscrições: de 22 a 26/06/2020

Função Vagas Escolaridade Auxiliar em Serviços Gerais I PSS 01 Ensino Fundamental completo. Jornada de trabalho: 8 horas diárias e 40 horas semanais. Remuneração: R$ 1.237,92 Local de atuação: Secretaria da Saúde. Atividades: Desempenhar tarefas relacionadas com as funções de servente e cantineiro/copeiro em órgãos e unidades da prefeitura municipal.

Função Vagas Escolaridade Técnico em Enfermagem I 01 Curso técnico de nível médio completo em enfermagem. Outros requisitos: registro ativo no respectivo conselho de classe. Jornada de trabalho: 40 horas semanais Remuneração: R$ 2.086,71 Local de atuação: Na Secretaria da Saúde, em seus diversos departamentos e locais de trabalho, na sede e no interior do Município de Toledo, para suprir licenças e/ou afastamentos legais de servidores efetivos. Atividades : Exercer atividades de saúde de nível médio‑técnico, sob a supervisão de enfermeiro, atribuídas a equipe de enfermagem, auxiliar nas atividades de planejamento, ensino e pesquisa nela desenvolvidos. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos de biossegurança.

Função Vagas Escolaridade Enfermeiro I PSS 06 Superior completo em Enfermagem e Registro no respectivo Conselho de Classe. Jornada de trabalho: 30 horas semanais Remuneração: R$ 3.557,05 Local de atuação: Na Secretaria da Saúde, em seus diversos departamentos e locais de trabalho, na sede e no interior do Município de Toledo, para suprir licenças e/ou afastamentos legais de servidores efetivos. Atividades: Coordenar e executar, sob supervisão dos cargos posteriores, as ações de saúde desenvolvidas na área de enfermagem, participar da equipe de saúde no planejamento, execução e avaliação e supervisão das ações de saúde; efetuar pesquisas na área de saúde; assistir ao individuo, família e comunidade; executar as atividades de enfermagem do trabalho.

Função Vagas Escolaridade Farmacêutico I PSS 01 Superior completo em Farmácia e Registro Ativo no respectivo Conselho de Classe Jornada de trabalho: 40 horas semanais Remuneração: R$ 3.557,05 Local de atuação: Na Secretaria da Saúde, em seus diversos departamentos e locais de trabalho, na sede e no interior do Município de Toledo, para suprir licenças e/ou afastamentos legais de servidores efetivos. Atividades: Realizar tarefas específicas de dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica, tais como: medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos; Participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; orientar sobre uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos; Desenvolver ações de fiscalização e de orientação aos estabelecimentos de interesse à saúde inerentes às atividades de Vigilância Sanitária de Serviços de Saúde, de produtos de interesse à saúde, higiene, alimentos e saneamento.

Função Vagas Escolaridade Médico T4 I – Clínico Geral PSS 05 Ensino Superior completo em Medicina com CRM Ativo Jornada de trabalho: 20 horas semanais Remuneração: R$ 9.918,59 Local de atuação: Na Secretaria da Saúde, em seus diversos departamentos e locais de trabalho, na sede e no interior do Município de Toledo, para suprir licenças e/ou afastamentos legais de servidores efetivos. Atividades: Prestar atendimento médico; coordenar atividades médicas institucionais, diagnosticar situações de saúde da comunidade; executar atividades médicas-sanitárias; desenvolver e executar, sob supervisão, programas de saúde publica.

Função Vagas Escolaridade Médico T6 I – Clínico Geral PSS 05 Ensino Superior completo em Medicina com CRM Ativo Jornada de trabalho: 30 horas semanais Remuneração: R$ 14.877,89 Local de atuação: Na Secretaria da Saúde, em seus diversos departamentos e locais de trabalho, na sede e no interior do Município de Toledo, para suprir licenças e/ou afastamentos legais de servidores efetivos. Atividades: Prestar atendimento médico; coordenar atividades médicas institucionais, diagnosticar situações de saúde da comunidade; executar atividades médicas-sanitárias; desenvolver e executar, sob supervisão, programas de saúde publica.

Função Vagas Escolaridade Médico T4 I – Pediatra PSS 04 Ensino Superior completo em Medicina, com especialização na área de atuação, e inscrição no C.R.M. ativo, na especialidade Jornada de trabalho: 20 horas semanais Remuneração: R$ 9.918,59 Local de atuação: Na Secretaria da Saúde, em seus diversos departamentos e locais de trabalho, na sede e no interior do Município de Toledo, para suprir licenças e/ou afastamentos legais de servidores efetivos. Atividades: Prestar atendimento médico; coordenar atividades médicas institucionais; diagnosticar situações de saúde da comunidade; executar atividades médico-sanitárias; realizar plantões; supervisionar, desenvolver e/ou executar, sob supervisão, programas de saúde pública.

Função Vagas Escolaridade Médico T6 I – Pediatra PSS 04 Ensino Superior completo em Medicina, com especialização na área de atuação, e inscrição no C.R.M. ativo, na especialidade Jornada de trabalho: 30 horas semanais Remuneração: R$ 14.877,89 Local de atuação: Na Secretaria da Saúde, em seus diversos departamentos e locais de trabalho, na sede e no interior do Município de Toledo, para suprir licenças e/ou afastamentos legais de servidores efetivos. Atividades: Prestar atendimento médico; coordenar atividades médicas institucionais; diagnosticar situações de saúde da comunidade; executar atividades médico-sanitárias; realizar plantões; supervisionar, desenvolver e/ou executar, sob supervisão, programas de saúde pública.

PSS 07 – Inscrições: de 22 a 26/06/2020

Função Vagas Escolaridade Médico T4 I – Psiquiatra PSS 01 Ensino Superior completo em Medicina com CRM Ativo Jornada de trabalho: 20 horas semanais Remuneração: R$ 9.918,59 Local de atuação: Na Secretaria da Saúde, em seus diversos departamentos e locais de trabalho, na sede e no interior do Município de Toledo, para suprir licenças e/ou afastamentos legais de servidores efetivos. Atividades: Prestar atendimento médico; coordenar atividades médicas institucionais, diagnosticar situações de saúde da comunidade; executar atividades médicas-sanitárias; desenvolver e executar, sob supervisão, programas de saúde publica.

Função Vagas Escolaridade Assistente Social I – PSS 01 Superior completo em Serviço Social e Registro no respectivo Conselho de Classe. Jornada de trabalho: 30 horas semanais Remuneração: R$ 3.557,05 Local de atuação: Na Secretaria da Saúde, em seus diversos departamentos e locais de trabalho, na sede e no interior do Município de Toledo, para suprir licenças e/ou afastamentos legais de servidores efetivos. Atividades: Elaborar, implementar, coordenar, executar e avaliar, políticas, planos, programas e benefícios de natureza social, envolvendo grupos, comunidades, associações, indivíduos e outras; planejar e executar pesquisas visando a análise da realidade social, para subsidiar ações profissionais, comunitárias e governamentais

Os editais estão disponíveis no site: https://www.toledo.pr.gov.br/ portal/recursos-humanos/ concursos-e-testes-seletivos