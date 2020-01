Abertas inscrições para especialização em Análises Clínicas e Toxicológicas

Destinada aos profissionais da área da saúde, a especialização em Análises Clínicas e Toxicológicas da Universidade Paranaense – Unipar, unidade de Toledo, vem para proporcionar o aprofundamento de seus conhecimentos. Outro objetivo do curso é relacionar os conhecimentos práticos e teóricos necessários à profissão, oferecendo aos pós-graduandos um diferencial no mercado de trabalho.

As inscrições estão abertas e o número de vagas é limitado.

Com carga horária de 360 horas, o curso traz uma gama de conteúdos para que o aluno possa enriquecer ainda mais seu currículo profissional. Para ministrar as aulas foi convocado um corpo docente qualificado, com vasta experiência acadêmica e profissional.

Dentro da grade curricular, o aluno vai estudar disciplinas voltadas a atender as exigências do MEC e do mercado de trabalho. Dentre elas estão Avanços no Diagnóstico de Leucemias, Biologia Molecular aplicado ao Diagnóstico Clínico, Diagnóstico de Doenças Autoimune, Marcadores Tumorais, Hemostasia e Coagulopatias, e outros.

As aulas serão ministradas em regime quinzenal. Mais informações e inscrições no link: http://pos.unipar.br/especializacao/analises-clinicas-e-toxicologicas/toledo.

Programa de Fidelização

Outro diferencial da pós-graduação da Unipar é o programa de fidelização, um investimento da Reitoria para incentivar seus ex-alunos e os formandos a prosseguir os estudos, concedendo descontos na mensalidade. Ex-alunos formados em 2019 ganham 20% de desconto nas mensalidades do curso; formados em anos anteriores, 15%; ex-alunos de cursos de especialização concluídos na Unipar, 20%; e alunos de outras instituições, 10%.

Descontos se aplicam apenas aos cursos em nível lato sensu e valem somente se as parcelas forem pagas até a data do vencimento; não é concedido aos cursos com número de vagas inferior a 15.