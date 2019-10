Abertas as inscrições para a Semana Paraná Inovador

Já estão abertas as inscrições para a 1ª. Semana Paraná Inovador, que acontece de 15 a 19 de outubro, no Palácio Iguaçu, em Curitiba. O evento vai reunir grandes empresários, investidores, startups, organizações de apoio ao empreendedorismo, estudantes, professores e setor público, que participarão de workshops, palestras, desafios e apresentações. Também serão realizadas sessões de mentorias para avaliar e orientar boas ideias do público.

A Semana Paraná Inovador é realizada pelo Governo do Estado, COM coordenação da Superintendência Geral de Inovação da Casa Civil. A entrada é gratuita e aberta ao público. A programação completa do evento está disponível no site http://semanaparanainovador.com.br/, onde também deverão ser feitas as inscrições.

DESTAQUES – O evento vai projetar cenários futuros para áreas como o varejo, a agricultura e a administração pública. E trará para o debate a inovação social, a construção de redes de colaboração e o empreendedorismo feminino.

Entre as presenças confirmadas estão Robert Jansen, CEO da OBR Global, aceleradora de startups com sede no Vale do Silício; Artur Grynbaum, CEO do Grupo Boticário; José Antonio Silvério, coordenador geral de Otimização do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação; e Elso Alberti Junior, diretor de Desenvolvimento de Negócios do Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP).