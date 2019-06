A um passo da certificação nacional no leite

Uma propriedade rural no sudoeste do Estado, em Francisco Beltrão, está a um passo de conquistar certificação nacional na produção leiteira. Com 70 animais em lactação e produção diária de 35 litros por vaca, a Granja Comunello já passou por todas as etapas exigidas pelo programa Leite Saudável, do governo federal, que visa melhorar a qualidade dos produtos lácteos e atestar a excelência de pecuaristas leiteiros que atendem a altos padrões técnicos.

A última etapa do processo de certificação ocorreu na segunda semana de maio, quando fiscais do Serviço de Inspeção Federal do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento vistoriaram a propriedade. A expectativa dos produtores é de que a certificação seja expedida já nos próximos meses.

“Isso será um atestado de que temos essa sustentabilidade na propriedade. Quando se tem todos os processos na mão, consegue-se fazer o negócio andar de forma mais correta”, define Maciel Comunello, um dos proprietários da fazenda.

Nesse contexto, Comunello afirma que um ponto foi decisivo: em 2008, ele frequentou a Formação por Competência, programa de capacitação do Senar-PR, que se estendia por seis meses e que ajudava o produtor a pensar seu negócio de forma profissional e empreendedora. “Foi um curso top, que me ajudou muito. É claro que investimento é importante, mas o pecuarista precisa ter a visão de empreendedor”, diz o produtor.