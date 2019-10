“A luta e a esperança do Alsir têm de ser eternizadas”, diz Paranhos

Nesta triste sexta-feira (4), em que Cascavel se despede do empresário Alsir Pelissaro – que ocupava a presidência da Cettrans e que descansou após uma luta silenciosa que travava contra o câncer – além de decretar luto oficial por três dias o prefeito Leonaldo Paranhos disse que “tenho grande dívida de gratidão” com o gaúcho de Marau (RS), que fixou residência e o coração em Cascavel desde 1973.

Paranhos disse que vai buscar os mecanismos necessários para que o “novo Trevo Cataratas” seja denominado “Alsir Pelissaro”. “O Pelissaro tinha as suas empresas e atividades na região do Trevo Cataratas há mais de 30 anos, pela visão empreendedora e estratégica que ele sempre teve, além de acreditar no potencial de Cascavel”, disse o prefeito, destacando o trabalho que Pelissaro manteve à frente da Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito. “Quando chegamos à Prefeitura, a situação da Cettrans estava insustentável, como é de conhecimento de todos. O Pelissaro, dia após dia, mesmo enfrentando todas as críticas pela missão espinhosa que aceitou, administrou toda aquela situação das ações trabalhistas e preparou a Cettrans para essa transição que iniciamos, e que vai instalar um novo tempo para Cascavel na questão do trânsito, o novo Aeroporto e também no transporte coletivo”, completou.

Biografia

Alsir Pelissaro, 56 anos, solteiro, nasceu no dia 7 de março de 1963, em Marau (RS). Filho de Antônio Pelissaro e Ana Diva Bertock Pelissaro, tinha três irmãos: Mauro, Elisangela e Elizabeth e morava em Cascavel desde 1973.

Pelissaro era economista e pós-graduado em Gestão Empresarial, Marketing e Propaganda e Gestão Pública, com ênfase em Gestão de Cidades.Empresário do setor de transportes e gastronomia, foi diretor da Secretaria de Indústria e Comércio de 2001 a 2004 e também diretor-financeiro da Cohavel no mesmo período, além de ter passado pela Secretaria Municipal de Cultura.

Com conhecida atuação na vida pública, foi presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cascavel e do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes do Oeste do Paraná, além de comandar o PSC na vitoriosa campanha que conduziu Paranhos à Prefeitura de Cascavel em 2017.