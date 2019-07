A gastronomia deverá ser uma das grandes atrações da Expo Rondon

A Expo Rondon 2019 promete ser novamente um sucesso. Na gastronomia não será diferente. A festa acontecerá entre os dias 25 e 28 de julho. O carro-chefe do evento é o tradicional boi no rolete, que chega neste ano na sua quadragésima edição.

Com grandes atrações artísticas e culturais, a Expo Rondon 2019 é aguardada pelo grande público que deve prestigiar a festa. E na área da gastronomia a expectativa não é diferente. A riqueza gastronômica do município é ofertada desde a praça de alimentação, com fast food, lanches e porções, até o tradicional boi no rolete.

O restaurante do CTG Tertúlia do Paraná explora todas as características dos pratos típicos gaúchos, enquanto o restaurante Alemão, que é gerenciado pelo Rotary, oferece o Eisbein e Kässler. E ainda tem o café colonial com grande variedade de queijos, embutidos, pães, biscoitos e outros pratos.

Neste ano, o restaurante CTG oferece refeições com valores que variam entre R$ 30 e R$ 40. Para o boi no rolete, no restaurante Alemão e no café colonial, o valor é fixo em R$ 40 por pessoa. Crianças entre 7 e 12 anos, pagam meia ficha. Menores de 6 anos não pagam.

PROGRAMAÇÃO

– QUINTA-FEIRA (25)

11h30 – Restaurante CTG (Churrasco) – Pavilhão CTG

Restaurante Rotary (Eisbein e Kässler) – Pavilhão Alemão

19h – Restaurante CTG (pratos típicos gaúchos) – Pavilhão CTG

Restaurante Rotary (Eisbein e Kässler) – Pavilhão Alemão

– SEXTA-FEIRA (26)

19h – Restaurante Rotary (Eisbein e Kässler) – Pavilhão Alemão (jantar em prol da APAE)

Restaurante CTG (pratos típicos gaúchos) – Pavilhão CTG

Café Colonial

– SÁBADO (27)

11h – Restaurante Alemão (Eisbein Kässler), e Restaurante CTG (pratos típicos gaúchos)

16h – Abertura Café Colonial

19h – Restaurante CTG (pratos típicos gaúchos) – Pavilhão CTG

Restaurante Rotary (Eisbein e Kässler) – Pavilhão Alemão

– DOMINGO (28)

11h – Concurso da 40ª Festa Nacional do Boi no Rolete

Restaurante Alemão (Boi no Rolete)

Restaurante CTG (Boi no Rolete)

15h30 – Abertura do Café Colonial