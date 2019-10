A espiritualidade que está no cotidiano

Você pensa muito na vida que até dói a cabeça? Se descobriu com alguma doença crônica? A doença é uma importante dica de que é preciso olhar para como estamos vivendo a vida. Ela também nos mostra que é importante mudar ou ao menos refletir a respeito.

É preciso cuidar do corpo com os recursos que você tem ao seu alcance, mas também é preciso cuidar da alma, do coração e das emoções. Quando você se afasta de você mesmo, fica deprimido. Para se curar disso, é preciso amor.

Pode parecer piegas, mas o amor pela vida, pela natureza, pela humanidade, é algo que possibilita curas. Para permanecer no amor, é necessário fazer exercícios constantes.

Qual o ponto de partida para uma vida melhor? Quando você se sentir desconfortável em seu próprio corpo, quando sentir que algo não se encaixa bem.

A espiritualidade e o amor estão atreladas, mas como perceber isso? Sentir simpatia por desconhecidos, sentir o cheiro da chuva e perceber paz interna, cuidar de uma planta, ou mergulhar no mar silencioso, observar a concentração inocente da criança desvendando as mãos, olhar para a Lua e se sentir banhado pela certeza de que tudo é feito da mesma matéria-prima.

Mas, o mais importante é encontrar em si mesmo um nicho de paz que possa te conduzir à misteriosa eternidade das perguntas sem resposta e não se inquietar. Isso significa se entregar à leveza da alma.

Fonte: Personare