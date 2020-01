A 15 dias da abertura, Show Rural faz checking com os coordenadores

Diretores e coordenadores do Show Rural Coopavel 2020 voltaram a se reunir. Eles estiveram com o presidente Dilvo Grolli, com o vice Jeomar Trivilin e com o coordenador geral do evento, Rogério Rizzardi, em encontro no fim da tarde dessa quinta-feira (16). A finalidade foi fazer um checking geral das ações de preparação do evento, que será desenvolvido de 3 a 7 de fevereiro, diariamente das 8h às 18h. A abertura oficial será no domingo, 2, às 11h, com missa campal.

O presidente Dilvo chamou atenção para o fato de faltarem apenas 15 dias para a abertura dos portões. “Todos devemos nos concentrar ainda mais em nossos ofícios porque chegamos a uma etapa determinante dos preparativos”, ressaltou. Uma equipe de cerca de 50 pessoas têm por responsabilidade coordenar as mais diversas áreas ligadas ao evento, considerado um dos maiores da atualidade em transferência de novas informações técnicas para agricultores e pecuaristas.

Determinação

“Realizar um evento dessa magnitude não é tarefa fácil. A resiliência, a determinação e o trabalho em equipe fazem com que o Show Rural Coopavel aconteça e seja uma referência de organização para o Brasil e para o exterior”, diz o coordenador geral Rogério Rizzardi. A etapa atual é a de montagem de estandes. Noventa montadoras estão no parque e milhares de trabalhadores atuam para deixar tudo pronto para o início da programação.

Em sua 32ª edição, o Show Rural Coopavel terá 650 expositores. A expectativa de público é de 250 mil visitantes, do Brasil e exterior, com movimentação financeira estimada em R$ 2 bilhões. Entre as atrações estarão a inauguração do prédio Paraná Cooperativo, considerado como a nova casa do cooperativismo do Estado, e o Show Rural Digital, que chega à sua segunda edição ainda maior e melhor. Os acessos ao parque e ao estacionamento são gratuitos.