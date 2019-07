94 anos de força e dedicação

Natural de Lejado (RS), Ronilda Adolfina Mattei Kunzler deixou a terra natal quando tinha 30 anos. Ela, o marido Aloísio Kunzler e os cinco filhos já tinham o destino definido: Cascavel.

A família chegou aqui em 1954 e adquiriu uma chácara, onde hoje é o Loteamento Continental Park, na região do Jardim Canadá. Eles vieram com a missão de conseguir uma vida melhor.

Na chácara, trabalhavam com agricultura e com a ordenha de leite. Ronilda dividia o tempo trabalhando na roça e cuidando dos filhos.

Após estabelecer morada definitiva em Cascavel, Ronilda e Aloísio tiveram mais duas filhas, num total de sete: Maria, João, Carlos, Edi, Neli Maria e Noeli.

Aloísio faleceu há 26 anos. Um ano antes, eles foram morar no Bairro Country, onde Ronilda viveu até seus últimos dias.

Linhas e agulhas

Ronilda Adolfina Mattei Kunzler tinha uma grande paixão: o crochê. A filha Edi Terezinha dos Santos conta que a mãe não gostava muito de sair de casa, mas adorava conversar e fazer crochê: “Ela fazia crochê o dia todo, mas nunca fez para vender, ela fazia por diversão. O que a mais deixava feliz era doar as peças para as filhas e para as netas”.

Família unida

A família de Ronilda Adolfina Mattei Kunzler cresceu e, dos sete filhos, logo chegaram 21 netos, 52 bisnetos e seis tataranetos. Edi Terezinha conta que a mãe adorava ficar com a família e conversar com todos: “A companhia dela, as conversas e as risadas são, com certeza, as coisas que mais nos farão falta”.

Lembranças que ficarão para sempre: “Ela era uma pessoa calma, de bem com a vida. Se eu pudesse voltar no tempo, voltaria a ser criança e brincaria com os meus irmãos, com a mãe nos observando, como ela fazia”.

A despedida

Ronilda Adolfina Mattei Kunzler tinha 94 anos e há cerca de dois meses quebrou o fêmur e um dos braços. Desde então foi submetida a tratamento medicamentoso, desenvolveu hepatite e perdeu suas forças, vindo a falecer no dia 28 de junho.