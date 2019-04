As equipes sub-7 e sub-9 da Escola de Futsal Professor Wiliam se destacaram na 1ª etapa do Campeonato Paranaense dessas categorias, realizado no último fim de semana em Laranjeiras do Sul. Ambos os times venceram todos seus compromissos na etapa. O time sub-7 venceu os representantes de Palmas (2 a 1) e Pato Branco (7 a 3), e o sub-9 venceu os de Palmas (5 a 0), Pato Branco (3 a 1) e Laranjeiras do Sul (8 a 1). Os 100% de aproveitamento deixam as equipes da escolinha dentre os melhores da classificação geral do Estadual da Federação Paranaense de Futebol de Salão. O time sub-7 é o quarto dentre os 12 participantes de toda a competição e o sub-9 é o segundo dentre 19 equipes.

Motocross

Oito pilotos cascavelenses representam o esporte da cidade em Três Barras do Paraná neste fim de semana, na 2ª etapa da Copa Iguaçu de Motocross. Serão 11 categorias em disputa e Cascavel estará representada em quase todas elas: Dudu Bueno na 65cc; Diogo Portal e Diego Folador na Intermediária; Everton Bueno na MX1; Lucas Rocha na MX2; Marcelo Rodrigues na MX3; e Wagner Trovo e Edilson Berta na MX4.