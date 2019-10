7ª Parada pela Diversidade Social acontece domingo em Cascavel

Uma das novidades na Parada Pela Diversidade de Cascavel deste domingo 27 de outubro a tarde na praça Wilson Jofre, é o trio elétrico que contará com apresentação de 6 djs e 13 dragqueens.

Alem disso todos aguardam a apresentação afro do Maracatu, que lembra muito o Olodum da Bahia. Haverá ainda feira de brechós, participação do grupo Leia Mulheres, rapers de Cascavel e outras surpresas!

A capa da Parada faz uma homenagem à deputada Erica Malunguinho, eleita primeira deputada mulher trans negra do Brasil, pelo PSOL de São Paulo.

Em outras edições já foram homenageadas outras mulheres trans de Cascavel e do Paraná, como Laisa Machado, primeira diretora trans do Brasil, que compareceu aqui ao evento.

A organização escolheu ainda como tema da Parada o slogan ” lgbtfobia é crime”, remetendo a decisão do STF que tornou a homo e transfobia crime como o racismo, lembrando que é assassinado um lgbt a cada 25h no Brasil.

O evento é realizado e apoiado por diversas entidades e movimentos artístico culturais de Cascavel, se consolidando o maior evento do gênero no oeste e sudoeste Paranaense, trazendo público de Foz, Toledo, Marechal Candido Rondon, até de Umuarama e Londrina.

Terá participação ainda do CEDIP, com realização de testes enfatizando que não há grupo de risco mas sim comportamento de risco.

O evento não tem fins lucrativos é organizado pela ONG Cores da Diversidade, com apoio do grupo Afrovida e diversas outras entidades.