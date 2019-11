6º Festival de Ecoturismo será neste fim de semana em Porto Mendes

Neste início de semana se intensificam os preparativos para o 6º Festival de Ecoturismo que será realizado nesta sexta, sábado e domingo, em Porto Mendes.

Os dois circuitos para os jipeiros já estão quase concluídos. A trilha para as motos também está praticamente pronta, inclusive com o morro do desafio.

Com relação ao Sul Brasileiro de Jet Sky, integrantes das Associações Rio-Grandense, Catarinense e Paranaense de Jet Ski, devem iniciar dentro em breve a construção das arquibancadas e demais estruturas para o evento. Vale lembrar que o Sul Brasileiro de Jet Ski é o maior campeonato de motonáutica nacional de sua modalidade.

Além destes, haverá também atividades recreativas, exposição de carros antigos, praça de alimentação, atrações musicais, ciclismo, entre outros. O evento é organizado pela prefeitura rondonense e pela Proem (Fundação Promotora de Eventos de Marechal Cândido Rondon). Conforme Anderson Loffi, presidente da Proem, a expectativa é bastante grande. “Estamos na reta final dos preparativos. Todas as atrações foram programadas. Os trabalhos, neste início de semana, serão intensificados com relação a montagem das estruturas, como arquibancadas, tendas, copas, palco, som, entre outros, para que tudo esteja pronto para sexta-feira, quando inicia-se a programação. Será um grandioso evento. As atividades são para pessoas de todas as idades. A expectativa é que grande público prestigie evento, por isso convidamos todos os rondonenses e moradores da região para que participem do 6º Festival de Ecoturismo”, enfatizou Anderson.

A entrada no parque será gratuita. Inúmeros veranistas estão sendo esperados, que utilizarão o camping durante o feriado prolongado. O comércio no distrito também está preparado para atender a todos os visitantes.

Mais informações sobre o 6º Festival de Ecoturismo estão disponíveis no Facebook, na página Ecoturismo, ou no site www.festivalecoturismo.com.br.

Programação

Sexta-feira, dia 15

7h às 9h Pedal – Marechal Rondon a Porto Mendes (saída em frente à prefeitura)

Dia todo Circuito de Jipeiros

11h Abertura da praça de alimentação

15h Liberação dos treinos para o Sul Brasileiro de Jet Sky

14h às 17h30 Recreação infantil – brinquedos

21h Show da Banda Retrovisores – Clássicos de Rock

23h DJs da Red Bull

Sábado, dia 16

Dia todo Circuito de Jipeiros

9h Liberação dos treinos para o Sul Brasileiro de Jet Sky

11h Abertura da praça de alimentação

13h Início da competição Sul Brasileiro de Jet Sky

13h30 Trilhão (motos)

9h às 11h30 – 14h às 18h Recreação infantil – brinquedos

21h Show Dalton, Lucas e Banda – sertanejo

23h30 DJs da Red Bull

Domingo, dia 17

Dia todo Circuito de Jipeiros

8h Liberação dos treinos para o Sul Brasileiro de Jet Sky

9h30 Início da competição Sul Brasileiro de Jet Sky

11h Abertura da praça de alimentação

11h Encontro de Opalas

9h às 11h30 – 14h às 17h Recreação infantil – brinquedos

16h Show Pagod’Sacod – pagode e samba

17h Entrega da premiação do Sul Brasileiro de Jet Sky e solenidade de encerramento do evento