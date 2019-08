Sondagem da Fecomércio revela que 62,3% dos paranaenses pretendem presentear neste Dia dos Pais. A intenção de compra é inferior ao ano passado, quando 70,7% dos filhos afirmaram que comprariam um presente para os pais, mas ficou no mesmo patamar registrado em 2017 (62,3%).

O principal motivo de quem não vai presentear é ter o pai ausente ou falecido, com 64,6%. O desemprego ou problemas financeiros são alegados por apenas 8,8% e 5,3% não comemoram a data.

Os principais tipos de presente serão sapatos e roupas, com 64,9%. Os eletrônicos serão escolha de 11,2% dos filhos e, para os pais mais vaidosos, 4,8% afirmam que vão presentear cosméticos. Também foram mencionados livros e afins (3,7%), artigos de pesca (3,2%), cestas matinais (2,1%) e móveis ou utensílios domésticos (1,19%). Outros presentes representam 3,7%, e 5,3% dos entrevistados não responderam.

Apesar da redução na intenção de presentear, o tíquete médio terá aumento, passando de R$ 106,97 em 2018 para R$ 116,89 neste ano.

A preferência é pelo pagamento à vista, com 58,1%, sendo 29,9% em espécie e 28,2% com cartão de débito. As compras para o vencimento do cartão de crédito corresponderão a 20,7% e as parceladas no cartão, 20,1%.

Em relação ao local das compras, verificam-se índices bastante parecidos entre as lojas de shopping e as dos centros das cidades, com 35,9% e 35,4%, respectivamente. As lojas de bairro serão a escolha de 14,4% dos consumidores, enquanto a internet será a opção de 7,7%. Outros 3,3% pretendem fazer suas compras em hipermercados, enquanto 1,7% vai apelar para o comércio informal.

A maioria dos consumidores (71%) costuma fazer pesquisa de preço antecipadamente, tanto pela internet (36,8%), quanto pessoalmente (34,2%).