6 pensamentos que vão te ajudar a ser mais confiante

Quando falamos em confiança, geralmente a primeira coisa que vem à nossa mente é a questão da autoestima. Sem dúvida, ela está diretamente ligada ao assunto, mas confiança é mais do que apenas gostar de si. Ser confiante é também ser capaz de acreditar na vida. É ter fé de que tudo se encaminha para o bem. É ser a sua própria luz. É ter coragem de dar o próximo passo. É confiar nos processos pelos quais você está passando. É se entregar à vida.

Assim como quase tudo o que precisamos para sermos felizes, a confiança vem de dentro. Para te dar uma mão nesse assunto, leia abaixo seis bons pensamentos que estimulam visões positivas sobre você mesmo e sobre a vida:

1) O universo é abundante e há muito para todos: O universo é imenso, muito maior do que somos capazes de imaginar. Existe muito mais espaço, recursos, oportunidades, pessoas, felicidade e amor do que nossa mente consegue visualizar. Saia da perspectiva da escassez e acredite na abundância. Existe muito para todos.

2) Confiança se adquire com a prática: Tão importante quanto estimular a confiança de dentro para fora, é perceber que você a adquire também através das suas experiências. Você precisa praticar. Com a prática, a confiança cresce. Se quiser ser mais confiante, esteja disposto a buscar experiência.

3) Abra as portas para a vida que você quer está esperando: Se você ainda não está vivendo como gostaria, é porque ainda não se abriu totalmente. Descubra quais portas estão fechadas e comece a abri-las.

4) Ser diferente é muito mais legal: Com a maturidade, vamos aprendendo a nos importar menos com bobagens. Começamos a nos divertir com aquilo que antes era um “defeito gravíssimo”. Tornamos-nos independentes e não sentimos mais necessidade de convencer os outros a gostarem de nós, porque descobrimos que o que nos faz felizes de verdade é nos permitirmos ser quem somos.

5) Você é o herói, não a vítima da sua história: Você não é uma vítima da vida. A vida não está te maltratando, ela está apenas respondendo às suas ações e pensamentos. O herói, quando cai, levanta. Quando erra, tenta de novo. Experimente uma nova visão sobre você mesmo, aja como tal e observe a vida começar a te responder de uma forma totalmente nova.

6) Você é suficiente: Você não tem que aumentar, melhorar, aprender ou mudar nada para ser suficiente no momento presente. Você já é luz, já é beleza, já é paz, já é harmonia, já é amor. Você já é bom o suficiente, já é forte o bastante. Você já é completo, por dentro e por fora. Você é suficiente.

Fonte: Blog Desassossegados