Faltando dez dias para a largada, a lista de inscritos para os 500 Km de Interlagos já ostenta mais de 30 carros. Protótipos de corrida, carros modernos e modelos clássicos que escreveram a história do automobilismo nacional em décadas passadas vão se enfrentar nas 117 voltas da prova no dia 21 deste mês. Entre esses carros está um protótipo Spyder com motor Volkswagen na categoria P3, que será pilotado pelos filhos de pilotos “das antigas” Sérgio Pistili e Deninho Casarini.