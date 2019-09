5 motivos que fazem de São José dos Campos uma das cidades mais importantes do Brasil

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui 17 cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes. São Paulo é a maior de todas: são mais de 12 milhões de pessoas vivendo na região. Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com 6,5 milhões. Brasília e Salvador têm, ambas, cerca de 3 milhões de pessoas.

Ainda segundo o IBGE, cerca de 45 milhões de brasileiros vivem nessas grandes cidades. Apesar de a migração da zona rural para a cidade ser um fenômeno constante nos últimos anos, muitas pessoas têm optado pelo caminho de volta, isto é, a ida para o interior do Brasil.

E se engana quem pensa que nas regiões interioranas a vida é igual a do Jeca Tatu, famoso personagem da literatura nacional criado por Monteiro Lobato. Uma das cidades que se destaca, por exemplo, como polo tecnológico e empreendedor, é São José dos Campos, localizado no Vale do Paraíba, cerca de 90 km da capital do estado, São Paulo.

Além da proximidade com o centro econômico do país, São José dos Campos está perto de outros pólos importantes do interior. Companhias de ônibus, como a Itamarati, fazem a ligação de São José com diversas cidades do interior paulista, como Araraquara e São José do Rio Preto, o que permite uma intensa circulação de estudantes, trabalhadores e comerciantes entre as importantes regiões do estado.

Mas o que torna São José dos Campos tão importante para o interior?

Cidade mais inovadora do Brasil

Segundo uma pesquisa realizada pela Endeavor em 2017, São José dos Campos é a cidade mais inovadora do Brasil, passando à frente de capitais importantes do país, como Rio de Janeiro e São Paulo.

O título foi concedido à cidade porque, segundo especialistas, ela é uma das que mais investe em infraestrutura e tecnologia no Brasil. Além disso, também é uma das que mais têm mestres e doutores em áreas como ciência e tecnologia – importantes pilares do desenvolvimento econômico e cultural do país.

Cidade que abriga a EMBRAER

Outro motivo que faz de São José dos Campos uma das cidades mais importantes do interior do Brasil é o fato de ser a sede da maior empresa brasileira que fabrica aviões, sejam eles para fins comerciais, executivos ou militares. É válido notar ainda que a Embraer também fabrica aviões para uso da agricultura, isto é, ela atende aos mais diversos setores da economia brasileira.

Pode-se dizer que a presença da empresa é um dos principais motivos que torna São José dos Campos um polo tecnológico do Brasil. Diversos engenheiros e estudantes das mais diferentes áreas são atraídos para a cidade em busca de projetos em que poderão aprimorar técnicas e o conhecimento em tecnologia, por exemplo.

Além da gigante que produz aviões, outras empresas como as do ramo automobilístico, de saúde e higiene, e também de eletroeletrônicos aproveitam a infraestrutura da cidade para montar escritórios e fábricas.

Faz parte do Complexo Metropolitano Expandido

São José dos Campos é relativamente próxima à capital do estado, São Paulo. Além disso, o município é vizinho a cidades igualmente grandes e importantes do interior que, junto com a capital, constituem o chamado Complexo Metropolitano Expandido, também chamado por geógrafos de “macrometrópole paulista”.

Além da principal cidade do Vale do Paraíba, esse complexo metropolitano engloba cidades como Campinas e Sorocaba, além, é claro, da região metropolitana de São Paulo.

Os especialistas indicam que esse é o único complexo metropolitano expandido do Hemisfério Sul, e que nessa região vivem mais de 33 milhões de pessoas, quase 75% de toda a população do estado.

Concentra diversos pólos de pesquisa e ensino

Outra razão que faz de São José dos Campos uma das mais importantes cidades do interior do país é a presença de diversos polos de pesquisa e ensino. Ali estão, por exemplo, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), um dos vestibulares mais difíceis e disputados do Brasil.

Importância histórica do Vale do Paraíba

São José dos Campos é uma das cidades da região do Vale do Paraíba e, pelo seu tamanho e importância no cenário nacional, pode ser considerada uma das mais relevantes da antiga região cafeeira.

É válido lembrar que por muitos anos o Vale do Paraíba foi uma das regiões que comandava a economia nacional, com especial destaque para a produção de café. São José, na época, não fazia parte dessa extensa área de produção agrícola, mas passou a ser conhecida pela existência de sanatórios que cuidavam de tuberculosos, sendo este um dos primeiros atrativos da cidade.

Na década de 1950, algumas empresas começaram a se instalar ali, e então a cidade passou a ser esse importante tecnopolo. Cidades como São José dos Campos são a prova de que o interior do país tem força econômica e cultural e, junto às capitais, desenvolve e fortalece o país.