5 minutos de paz e relaxamento com o jardim zen em miniatura

Quando você chega em casa depois de um dia intenso de trabalho, a única coisa que quer é relaxar e encontrar a tranquilidade, não é mesmo? Para muitas pessoas, a busca pela calma pode ser uma missão impossível. Porém, com a ajuda de uma caixa de madeira com areia, pedras estrategicamente selecionadas e um rastelo para fazer desenhos, você esquecerá seus problemas e suas dificuldades.

O jardim zen miniatura é uma adaptação dos jardins orientais feitos com elementos da natureza estrategicamente posicionados e com desenhos ondulares – uma técnica herdada pelos monges budistas que davam formas aquáticas em busca da paz interior. Geralmente, o jardim zen oriental é reservado para práticas de meditação e relaxamento apenas. Ou seja, ele não é utilizado para recepcionar amigos, familiares e nem para curtir um churrasco.

No caso do jardim zen miniatura, ele tem a vantagem de ser feito em algum cantinho especial da sua casa ou do seu trabalho. Com isso, você não precisa dedicar um grande espaço e nem muito tempo para ter o seu momento de paz e calmaria.

Sendo assim, para aproveitar das boas energias do seu jardim zen miniatura, saiba que cada elemento que o compõe possui um significado específico:

A caixa de madeira: simboliza o mundo;

As pedras: representam a permanência e solidez da vida;

A areia: significa a fluidez do inesperado na vida.

Com isso em mente, você pode comprar um jardim zen miniatura que reflita as suas necessidades. Ou então, você mesma pode fazer o seu e colocá-lo onde você mais precisa para esquecer dos momentos difíceis ou apenas para se reconectar com a sua própria essência.

Normalmente, o jardim zen miniatura é construído a partir de um retângulo de madeira, no qual, você despeja areia fina e dispõe as pedras de sua preferência. Para interagir com o seu jardim zen, você pode fazer desenhos na areia com a ajuda do rastelinho.

Apesar de ser uma técnica simples de meditação, separar cinco minutos do seu dia para mexer no jardim zen miniatura geram efeitos terapêuticos no seu corpo físico e espiritual. Entre os benefícios do jardim zen, podem citar: as ações calmantes e relaxantes, ajuda no autocontrole e no equilíbrio emocional, transfere suas emoções para a areia, aumenta a sua autoestima e a sua paz de espírito, harmoniza e purifica o ambiente e absorve as energias negativas através dos elementos areia e pedra.

