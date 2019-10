5 livros para quem ama fotografia

Para os grandes amantes de fotografia, não basta apenas a prática de fotografar e nem apenas admirar grandes obras. O ideal está em combinar essas duas atividades, contemplando os maiores mestres dessa arte e a possibilidade de fazer fotos que tenham todo um conceito e cuidado estético.

Por isso, muitas vezes, essas pessoas acabam optando por editar um fotolivro com a reunião de suas experiências, inspirando-se nos livros de seus fotógrafos preferidos ou criando a partir de suas outras inspirações.

Para enriquecer o repertório dos apaixonados pela fotografia, separamos alguns livros que se tornaram essenciais para quem deseja fazer ou admirar bons cliques. Veja abaixo a nossa seleção com os melhores livros sobre fotografia.

Outras Américas, Sebastião Salgado

Sebastião Salgado é um dos maiores nomes da fotografia no Brasil. Seus livros rapidamente se tornam best sellers do setor, com uma forma completamente única de investigar e olhar os cantos menos vistos do planeta. Ele sempre tenta trazer uma outra forma de ver o óbvio, despindo-se de clichês e lugares comuns que os olhos colonizadores geralmente trazem para a matéria observada.

Sobre fotografia, Susan Sontag

A fotografia não se trata apenas de imagens. Existe muita teoria, poesia e filosofia por trás de cada bom clique. Este livro trata não apenas das imagens, mas daquilo que não é mostrado na fotografia, porém se mantém presente em cada trabalho profissional ou amador. O livro foi publicado em 1983 e se tornou um clássico para todas as pessoas que se interessam por ir além do óbvio ao fotografar.

Como ler uma fotografia, Richard Salkeld

Não é apenas o fotógrafo o responsável por uma imagem bela. O espectador também deve se preparar, estimular a sua sensibilidade, quando estiver diante de uma obra produzida por um artista. E é a essa “educação sensível” que Richard Salkeld se refere neste livro, que também figura entre os mais vendidos do setor.

Tête à tête, Henri Cartier-Bresson

Henri Cartier-Bresson é considerado um dos maiores fotojornalistas da história. Porém, seu trabalho não se limitava ao fotojornalismo, fazendo com que o artista reunisse uma coleção de verdadeiras obras de arte. Entre elas, estão diversos retratos de grandes personalidades, como Carl Jung, Pablo Picasso, Marilyn Monroe, Coco Chanel e pessoas anônimas, todas reunidas neste volume essencial aos amantes da fotografia.

Fotografia básica, Michael Langford

De forma pedagógica e acessível, Langford convida o leitor a conhecer a estrutura da arte das imagens. Este livro está na coleção obrigatória de todo estudante de fotografia, mas é recomendado também para quem encara essa arte como um hobby. No livro, são estudados os estilos de diversos grandes fotógrafos, como Edward Weston e David Hockney.

