5 alimentos que dão mais disposição ao corpo

Seja por questões de saúde, que devem ser acompanhadas por um médico, seja pela exigência da rotina do dia a dia, é normal se sentir sem disposição para realizar todas as atividades. Sono e alimentação são fatores que exercem grande influência nesses pontos, afetando nosso nível de energia.

A falta de disposição pode afetar a produtividade e a vitalidade, deixando atividades simples muito mais pesadas de realizar. Nesse ponto, a dieta pode ser uma grande aliada. Conheça cinco alimentos que dão mais disposição ao corpo.

Açaí

O açaí é um dos alimentos mais lembrados quando a questão é energia. Consumida em forma de suco ou em creme, essa fruta típica brasileira é rica em carboidratos e gorduras benéficas, auxiliando na redução do colesterol e na melhora de problemas de memória e fraqueza física.

Maca peruana

Apesar de ser normalmente utilizada na forma de suplemento alimentar, a maca peruana é na realidade um vegetal crucífero nativo da região andina do Peru. Ela é utilizada de maneira processada, sendo comercializada no Brasil em forma de pó, que pode ser incluído em receitas de pão, bolo e bebidas como chocolate quente. A maca peruana auxilia no combate contra a fadiga e o cansaço, além de ser fonte de vitaminas do complexo B, selênio e vitaminas C e E, que possuem ação antioxidante.

Abacate

Com alto teor de calorias boas, o que ajuda a aumentar a absorção dos nutrientes dos alimentos ingeridos, ele é fonte de vitamina E e vitamina A, além de ter uma grande quantidade de fibras e tornar os níveis de açúcar no sangue mais constantes, promovendo energia por um maior período de tempo.

Vegetais de folhas verdes

Essa é a opção para quem busca um alimento com menos calorias. Eles são uma ótima fonte de ferro, fibras e vitaminas A, C, E e K, podendo ser consumidos em vitaminas, saladas, tortas ou outras receitas. Seu consumo previne a anemia, uma das principais causas de fadiga.

Chocolate amargo

Para quem precisa de uma fonte de energia rápida, o chocolate amargo é uma boa opção, sendo recomendado para estudantes durante a realização de provas longas. Ele é uma fonte de antioxidantes e possui menos açúcar do que os outros tipos de chocolate, além de possuir cafeína, deixando o corpo mais alerta.

*Conteúdo patrocinado.