44% dos doentes de coronavírus no Brasil já estão recuperados

Paciente curado no HMCC FOZ

Segundo o balanço dos casos do novo coronavírus divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (29), o país têm 44% dos pacientes (34.132) recuperadas da doença. Outros 38.564 estão em acompanhamento (49%).

Em 24 horas foram acrescentadas as estatísticas mais 449 mortes pela covid-19. Outros 6.276 novos casos foram confirmados nesse boletim.

O país soma 5.466 mortes, na terça-feira (28) eram 5.017.

Hoje são 78.162 casos confirmados, na terça-feira eram 71.886.

Ainda estão em investigação 1.452 mortes.

Atualmente, todos os estados brasileiros registram casos e mortes por coronavírus. São Paulo concentra a maior parte das notificações, com 26.158 casos e 2.247 mortes. Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com 8.869 casos e 794 óbitos. O estado que registra menos notificações é Tocantins, com 116 registros e três mortes.

Grupos de risco

Pessoas acima de 60 anos se enquadram no grupo de risco, mesmo que não tenham nenhum problema de saúde associado. Além disso, pessoas de qualquer idade que tenham comobirdades, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença neurológica ou renal, imunodepressão, obesidade, asma, entre outras, também precisam redobrar os cuidados nas medidas de prevenção ao coronavírus.