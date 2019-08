3º Comuopar Internacional abordará os desafios da Medicina de Emergência no Brasil

Estão abertas as inscrições para o 3º Comuopar – Congresso Médico Universitário do Oeste do Paraná – Internacional, com o tema: “Os Desafios da Medicina de Emergência no Brasil”.

O Congresso ocorrerá nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 2019 no Anfiteatro da Reitoria do Centro Universitário FAG, com uma expectativa de público de 500 participantes.

O evento é realizado pelo Camera (Centro Acadêmico de Medicina Rui Almeida), com apoio da coordenação do curso.

O Congresso tem como objetivo aprofundar o conhecimento adquirido nas aulas da grade curricular e permitir aos acadêmicos e aos profissionais da área da saúde maior contato com a prática diária que acontece dentro dos ambientes hospitalares e pré-hospitalares para melhor aprendizado e formação profissionalizante.

O Congresso visa também contar com a presença de profissionais médicos residentes e especialistas, cuja reconhecida trajetória e grande experiência trarão ao evento e a seus participantes um marcante momento de aprendizado.

Os grupos de interesse em comparecer ao 3º Comuopar são acadêmicos dos cursos da área da saúde, assim como médicos e outros profissionais que atuam na mesma área.