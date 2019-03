Pesca Esportiva no Lago de Itaipu inicia neste fim de semana em Santa Terezinha de Itaipu

A Adetur Cataratas e Caminhos, juntamente com as associações de pesca esportiva Pesti, ICLI, Aspeskas, Anpemi, Clube Pesca Esportiva Marechal e Município de Mercedes estão promovendo a 3ª edição do Ranking Regional de Pesca Esportiva no Lago de Itaipu. O evento será realizado a partir do dia 15 de março e segue até dezembro quando são entregues as premiações. O evento terá apoio da Itaipu Binacional.

O principal objetivo do Ranking é potencializar, promover e popularizar ainda mais a pesca esportiva no Lago de Itaipu e a integração de pescadores através da disputa saudável e amistosa em contato com a natureza e aliados ao respeito pelo meio ambiente, considerando que do Ranking é conhecida uma equipe campeã regional.

Durante a disputa, são utilizados vários pontos de pesca ao longo do Lago de Itaipu, onde os pescadores têm que participar dos eventos, considerando os Municípios de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, Missal, Santa Helena, Marechal Cândido Rondon e Mercedes. A competição é realizada exclusivamente na modalidade de Tucunaré.

Os torneios que irão compor o 3º Ranking Regional são:

1ª etapa: 15 e 16 de Março – 6ª Pesca Internacional ao Tucunaré da Pesti – Realização: PESTI Santa Terezinha de Itaipu;

2ª etapa: 04 e 05 de Maio – 8º Torneio de Pesca Esportiva do Tucunaré e Expo-Pesca – Realização: Aspeskas e Prefeitura Municipal de Santa Helena;

3ª etapa: 24 de Agosto – Pesca ao Tucunaré Entre Amigos do ICLI – Realização: ICLI Foz do Iguaçu;

4ª etapa: 21 e 22 de Setembro – 13º Torneio de Pesca Marechal ao Tucunaré – Realização: Clube Pesca Esportiva Marechal e Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon;

5ª etapa: 04 e 05 de Outubro – 8º Torneio Aberto Internacional de Pesca ao Tucunaré – Realização: Anpemi Missal e 6ª etapa: 23 e 24 de Novembro – 15º Torneio Internacional de Pesca à Corvina e Tucunaré – Realização: Prefeitura Municipal de Mercedes e APAM.

Cada equipe poderá inscrever até três participantes que serão considerados titulares. Esses participantes poderão se revezar nas demais etapas do evento ao longo do Ranking Regional, em cada etapa pelo menos um dos titulares inscritos deverá, obrigatoriamente, estar presente representando a sua equipe. O segundo e terceiro membro poderão ser suplentes, o qual deverá ser informado e cadastrado pela comissão organizadora até no dia da realização da etapa. Haverá premiação em dinheiro para o 1º, 2º e 3º colocado, mais prêmios surpresas, troféus do 1º ao 10º colocado, além de sorteio de brindes para os participantes.

De acordo com o Presidente da Adetur, Jadir Darlan Puntel, para esta edição, foi criado um novo formato para o Ranking, em parceria com as associações de Pesca e Itaipu Binacional. “Neste ano, não há taxa de inscrição para participar do Ranking. Todos os pescadores que estão inscritos nos torneios oficiais estão aptos à participar, basta apenas preencher a ficha de inscrição. O objetivo do novo formato do campeonato é aumentar a quantidade de participantes, buscando o crescimento da pesca esportiva na região, além de fomentar a divulgação e preservação desta atividade”, ressalta.

Segundo Jadir Darlan Puntel, nesta terceira edição são seis etapas válidas pelo Ranking, considerando que a pontuação será somada somente em cinco torneios, sendo, portanto, uma etapa descarte. “É uma oportunidade para a equipe que não participou do primeiro torneio possa participar das demais etapas que compõem o Ranking e estar concorrendo ao título de campeão regional”, destaca.

O trabalho de conferência dos exemplares, através do sistema de aferição foto/vídeo/régua utilizados nos torneios, assim como o tabelamento da pontuação do Ranking Regional será realizado por uma empresa já contratada, que fará o serviço nas seis etapas, tanto para os participantes do Ranking quanto para todos os pescadores em geral.

Os pescadores interessados em participar do Ranking devem fazer a inscrição presencialmente nas etapas de Santa Terezinha de Itaipu e Santa Helena, com a equipe da Adetur Cataratas e Caminhos e também há a opção de solicitar a ficha de inscrição pelo email assessoria@adeturcataratasecaminhos.org.br ou entrar em contato pelos telefones (45) 3268-1006 e (45) 9 9971-0622.