3ª Divisão Paranaense reunirá 12 equipes

Causou até surpresa o número de equipes interessadas em disputar a Terceirona do Campeonato Paranaense de Futebol. Estão garantidos para disputar as vagas à Segundona 12 times: Arapongas EC, Araucária EC, Regatas, Iguaçu, Portuguesa Londrinense, Azuris de Marmeleiro, Andraus Brasil, Cambé, Colorado, Verê FC, Grecal e Campo Mourão.

No arbitral, ficou definido que a competição terá início em 18 de agosto e será disputada da seguinte maneira: 1ª Fase: disputa em turno único, com 11 datas. Classificam-se as quatro primeiras equipes na Classificação Geral da 1ª Fase. 2ª Fase: semifinais em jogos de ida e volta (1º lugar x 4º lugar; e 2º lugar x 3º lugar). 3ª Fase: final em jogos de ida e volta.

Os dois clubes classificados para a Final estarão classificados para a disputa do Campeonato Paranaense de Futebol Profissional da Segunda Divisão – Temporada 2020.

Os jogos serão realizados aos domingos, às 15h30.