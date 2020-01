32º Show Rural Coopavel vai movimentar R$ 3 bilhões em crédito a produtores rurais

Novidades em tecnologias e conhecimentos para que o produtor rural e o pecuarista produzam ainda mais, melhor e com menos custos é a essência do Show Rural Coopavel. Mas para que os agropecuaristas possam introduzir, além de conhecimentos, inovações em seus cultivos e criações eles precisam contar com o devido suporte. De olho nisso, os visitantes terão R$ 3 bilhões em crédito disponibilizados durante os cinco dias de evento, que será de segunda a sexta-feira, 3 a 7 de fevereiro, na BR-277, sentido Curitiba, a dez quilômetros do centro de Cascavel, no Oeste do Paraná.

Quinze instituições financeiras vão operar no parque durante a 32ª edição. São bancos públicos, privados, cooperativas de crédito e bancos próprios de grandes empresas nacionais e multinacionais. “Opções não faltarão. E tudo com o que o há de mais prático e competitivo no mercado”, informa o presidente Dilvo Grolli. Uma das linhas mais importantes para o setor, principalmente à renovação de maquinários e veículos para o campo, é o Moderfrota, que vai operar com taxas especiais. Para facilitar o processo e a aprovação de propostas, algumas instituições disponibilizam até aplicativos aos clientes.

O evento

Oficialmente criado em 1989, o Show Rural Coopavel tem como propósito acelerar a transmissão de informações, orientações e novos conhecimentos para os mais diferentes setores da cadeia do agronegócio. Com a metodologia desenvolvida, tudo é detalhado e explicado na hora para que o máximo de conhecimento aplicável ao dia a dia do agropecuarista possa ser rapidamente utilizado na propriedade, acelerando resultados. “E essa lógica tem funcionado muito bem há mais de três décadas”, diz o coordenador geral do evento, Rogério Rizzardi. Nessa edição serão 650 expositores com expectativa de 250 mil visitantes. A movimentação financeira deverá ficar na casa de R$ 2 bilhões.