O projeto de criação do Estado do Iguaçu tem seu melhor momento, com boa parte dos parlamentares de PT, PDT e PMDB que compõem a bancada pró-Iguaçu. A bancada do PT alega que vai adotar o mesmo procedimento de quando votou favorável à criação do Estado de Tapajós. A criação do novo estado envolve as regiões oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Tanto o Tapajós quanto o Iguaçu não saíram do papel