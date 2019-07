26% dos acidentes em avenidas de Cascavel envolvem ônibus

Dados da Comissão de Segurança e Trânsito da Câmara de Vereadores mostram que, do início do novo sistema de transporte coletivo de Cascavel, no dia 16 de fevereiro, até 18 de junho, já haviam sido registrados 57 acidentes que alguma forma envolveram ônibus nas três principais avenidas da cidade: Brasil, Tancredo Neves e Barão do Rio Branco.

No total, foram registrados 218 acidentes nas três vias no período, assim, mais de 26% deles envolveu ônibus.

Falta atenção

Questionado sobre a grande incidência de colisões com ônibus, o presidente da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito), Alsir Pelissaro, disse que, em análise recente, foi observada uma diminuição dos registros: “Fizemos uma reunião semana passada para discutir a situação e percebemos uma redução desde o início do funcionamento do novo sistema. Na primeira semana era pelo menos um por dia e agora vem reduzindo”, disse, sem especificar.

Ele afirma que a causa é comportamental, ou seja, falta atenção do condutor ao forçar a convecção à esquerda, agora proibida.

Alsir informou ainda que o número atualizado de acidentes envolvendo ônibus é 61, mas o total de acidentes não foi informado.