20 anos do Teatro Municipal: Gigante pela própria natureza

Duas décadas já se passaram e o Teatro Municipal de Toledo completa o seu aniversário de 20 anos nesta terça-feira (26), ainda com o status de terceiro maior do Estado. Sendo que em capacidade de público, com seus 1022 lugares, é o maior do interior paranaense. São quase três mil metros de área construída, 400 m² só de palco.

Além de dar vida a inúmeras histórias contadas, cantadas, interpretadas de várias formas em seu palco e espaços adjacentes, o Teatro Municipal de Toledo também tornou-se um cartão postal da cidade, tamanha a sua beleza e grandiosidade. Esse é um espaço democrático o qual já circularam artistas locais, regionais, nacionais e também alguns vindos de outros países.

Construído em menos de dois anos após o lançamento da sua pedra fundamental, com recursos próprios do município, recursos do Estado e do Ministério da Cultura, podemos dizer que literalmente foram muitas emoções vivenciadas ao longo desses vinte anos que consolidaram Toledo como referência em Cultura em toda a região.

Reconhecimento

A história de Marco Aurélio Waschburger confunde-se com a fundação do Teatro. Sua paixão pelo que faz como Técnico do Teatro há vinte anos o torna autoridade para falar sobre a importância deste espaço.

“Temos muito a comemorar, nesses vinte anos tivemos espetáculos sensacionais, shows e companhias dos mais variados. O Teatro hoje é um dos espaços que você fala na agenda e as coisas acontecem. Sendo o primeiro funcionário, estou muito agradecido pela oportunidade de estar aqui. Venho do rádio e trouxe essa experiência pra cá. Mas o mundo do teatro é diferente, existe uma magia onde você consegue fazer as coisas acontecerem. O meu desejo é que nos próximos vinte anos aconteça o término da caixa cênica. Desta forma vamos agregar muito na comunidade artística. Mas sabemos que o custo disso é maior do que custou a obra de construção. Hoje só temos a agradecer a atenção das pessoas, seja das companhias, das escolas, das empresas que realizam seus eventos aqui, como do público que sempre é bastante presente”, enalteceu Marco Aurélio.

Outra pessoa que não trabalha como servidor do município, mas que podemos dizer que trabalhou muito nesses vinte anos no Teatro Municipal de Toledo é o Produtor Artístico Ulice Mantovani. Sua empresa de eventos completa 28 anos em 2019 e muitos dos trabalhos foram realizados no Municipal.

“Parabéns Toledo! Esta referência de estrutura e acolhimento para tantos produtores e artistas de todo o Brasil. O Teatro Municipal de Toledo representa um espaço grandioso para difundir a cultura para o público de toda a região. Tivemos a felicidade de realizar tantos eventos desde a sua fundação até os dias de hoje, esperamos continuar trazendo grandes eventos neste lindo Teatro, um equipamento público fundamental para manter viva a boa cultura em toda a região”.

Entre as várias histórias, Mantovani conta que cada produção teve sua particularidade, mas uma das primeiras que marcou, foi quando realizou o show com o cantor e compositor Oswaldo Montenegro pela primeira vez no Teatro de Toledo. “Foi recorde de público, superando a excelente capacidade de 1.022 lugares, depois disso nunca mais paramos de incluir no roteiro de grandes shows o Teatro Municipal e na maioria das vezes com uma ótima resposta do público”, frisou.

Gestão

Várias foram as gestões culturais do município que, mesmo na contramão dos investimentos públicos, conseguem manter o funcionamento dos espaços e garantir um mínimo de qualidade para o público final. Em 2019 a Secretaria de Cultura investiu mais de R$400 mil em obras de reforma e manutenção do espaço. Tudo para garantir que a “festa dos 20 anos” fosse a altura.

“Estamos muito felizes em poder contribuir com a manutenção desse equipamento público tão importante para o fomento da riqueza cultural de nosso município. Nos orgulhamos disso e fazemos o possível para que outras melhorias possam ser realizados nesse magnífico símbolo de nossa produção cultural”, salienta o Secretário de Cultura, Odemilson Elias dos Santos.

Circo

O aniversário do Teatro Municipal coincide com a realização da XIII Mostra de Circo Social e VI Festival Nacional de Circo de Toledo. O evento teve início nesta segunda-feira (25) e segue até sábado (30), com a mostra de trabalhos de 23 projetos sociais inscritos, além de espetáculos com grupos de diversas partes do país, trazendo algumas das principais inovações da área circense.

Para a Mostra, que será realizada durante o dia, no Teatro Municipal de Toledo, os ingressos estão esgotados. Já para os espetáculos, à noite, a distribuição gratuita dos ingressos acontece em três pontos: na escola municipal Anita Garibaldi, no Jardim Europa, onde funciona o projeto Circo da Alegria, na Casa da Cultura, no Jardim La Salle, e no Teatro Municipal de Toledo, na Vila Industrial