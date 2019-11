1º Júri Simulado proporciona aprendizados e experiências

Unindo teoria e prática para os acadêmicos do curso de Direito, o Centro Universitário de Cascavel – Univel e a Escola da Magistratura do Paraná (Emap) realizaram o 1º Júri Simulado, em parceria. A integração entre as duas instituições proporcionou um momento de aprendizados e novas experiências para os estudantes.

A simulação foi de um caso de homicídio, em que os alunos e os participantes puderam acompanhar como funciona todo o processo de julgamento. “Foi muito bom colocar em prática o que eu vejo em sala de aula, além de agregar ainda mais experiências para quando estiver atuando na área profissional”, conta a aluna de Direito da Univel Priscila Resende, que, na simulação, fez parte da defesa.

A professora Kátia Stürmer ressalta a importância dos alunos participarem de experiências como essa: “Quando o aluno participa de uma audiência, de um júri simulado, ele acaba colocando tudo aquilo que viu em teoria na prática. No tribunal do júri especificamente, vi muita oratória, que é importante para o profissional de direito”.

A ação foi acompanhada pela coordenação e professores de Direito, além de representantes da Emap, entre outros participantes.

O promotor de Justiça em Cascavel Alex Fadel esteve presente no momento e ressaltou a importância dessa aproximação entre estudantes e profissionais. “A teoria sem a prática é como entrar em um restaurante, ler o cardápio e achar que matou a fome. É importante essa prática dos alunos, para eles sentirem o que é um tribunal do júri e como é difícil julgar. De longe, todo o mundo julga, mas quem está no conselho de sentença, quem vai julgar, assume uma responsabilidade enorme”, concluiu Alex.