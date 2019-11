16 municípios recebem o título de Projeto Inovador 2019 no Paraná

Dezesseis municípios recebem durante o 7º Congresso Paranaense de Cidades Digitais, que ocorre na próxima semana, dias 21 e 22 de novembro, em Cascavel, o título de Projeto Inovador 2019, pela implantação de iniciativas tecnológicas na administração pública municipal. Destes, 12 são paranaenses (confira relação abaixo) e outros quatro selecionados pela Rede Cidade Digital (RCD), promotora do encontro em parceria com a Prefeitura de Cascavel, são da Bahia (Camaçari), Santa Catarina (Criciúma e Imbituba) e Rio Grande do Sul (São Leopoldo). Ao todo, a organização recebeu 60 propostas em andamento nos municípios do Estado.

O diretor da RCD, José Marinho, explica que entre os principais critérios avaliados está o impacto do projeto tanto para a gestão quanto para a população. Durante o Congresso também serão reconhecidos os Prefeitos Inovadores 2019 do Paraná, estes selecionados pela Rede Cidade Digital com base nas publicações oficiais das Prefeituras. “Valoriza os gestores que estão utilizando a tecnologia como estratégica para tomada de decisão e facilitar a vida das pessoas”, resume.

Projetos Inovadores 2019

Arapongas Robótica Educacional na Rede Municipal Camaçari – BA Matrícula Informatizada Campo Largo Campo Largo Conectado Carambeí Carambeí Digital Cascavel Aprova Digital – Licenciamento de Obras Online Criciúma – SC Criciúma Transparente (Novo Portal transparência) Curitiba Sistema Informatizado do FALA CURITIBA – Programa de Consulta Pública Municipal Fazenda Rio Grande Automatização da emissão do Alvará de Construção e do Certificado de Vistoria de Conclusão de Obras Goioerê Rastreamento e Monitoramento da Frota Municipal Guaíra Animalys Imbituba -SC Protocolo On-Line Mandirituba Valorizando Mandirituba Marechal Cândido Rondon Projeto SIG Geo M.C. Rondon Piraquara Gestão Eletrônica de Documentos Ponta Grossa Transfere Certo São Leopoldo – RS APP Coleta Seletiva Compartilhada

Encontro – Prefeitos, gestores e vereadores de 100 municípios estão inscritos para o Congresso que ocorre na Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel (Fundetec). As inscrições são gratuitas para servidores públicos, universidades e entidades pelo http://congresso.redecidadedigital.com.br/. “É o principal do gênero em especial por trazer soluções para os pequenos e médios municípios, facilitando a inovação nas cidades”, frisa o diretor da RCD. Uma feira de produtos e serviços tecnológicos também estará disponível às Prefeituras participantes.

Serviço:

7º Congresso Paranaense de Cidades Digitais

21 e 22 de novembro, em Cascavel

Local: Fundetec – Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico / Agrotec

BR 277 Km 573 – Trevo para São João

Inscrições gratuitas para servidores públicos, entidades e academia:

http://congresso.redecidadedigital.com.br/

Informações pelo (41)3015-6812 ou pelo congresso@redecidadedigital.com.br