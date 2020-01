15ª turma da Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho será aberta neste semestre

Um dos carros-chefes do Programa de Pós-Graduação do Centro Universitário FAG terá uma nova edição em 2020. A Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho abrirá a 15ª turma para os graduados em Engenharia. A formação é uma das quase 70 opções ofertadas pelo Programa neste semestre.

O curso tem por objetivo principal capacitar engenheiros para atuar na área de engenharia de segurança do trabalho, de acordo com o disposto na Lei 7.410, de 27/11/85, regulamentada pelo Decreto 92.530, de 09/04/86.

A pós oferece uma nova atribuição profissional no Crea, que visa formar profissionais com uma visão prevencionista para atuar em unidades produtivas, impedindo a ocorrência de falhas na concepção e na operação dessas unidades e preservando a saúde e a integridade física dos trabalhadores.

As inscrições estão abertas. Para mais informações e matrícula, acesse: fag.edu.br/pos-graduacao.