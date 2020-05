Horóscopo e Anjo do dia

ÁRIES

Falar menos e ouvir mais: esse é o principal conselho dos astros para você. A Lua ingressa na fase crescente e forma aspectos difíceis com vários planetas, aconselhando seu signo a pegar mais leve e a evitar conflitos. Procure ficar longe de fofocas e tenha muito cuidado com mal-entendidos, especialmente ao lidar com os interesses de trabalho.

TOURO

Controlar os gastos pode ser seu maior desafio neste findi. Apesar de a Lua dar um rolê em um setor muito positivo do seu horóscopo, o céu fica forrado de aspectos instáveis e as vibrações conturbadas podem incidir diretamente em seu astral e nas suas finanças. Lua e Vênus armam conflito e recomendam a maneirar nas despesas.

GÊMEOS

O convívio com parentes pode enfrentar alguns desafios ao longo do dia e o recadinho é da Lua, que entra na fase crescente e se desentende com vários astros. Foque nos interesses do universo doméstico para tudo andar melhor e priorize o bom relacionamento em casa: caberá a você a missão de estimular o diálogo e buscar uma solução pacífica para as coisas.

CÂNCER

Empatia, paciência e compreensão são pontos fortes do seu signo, mas hoje pode ser mais difícil exercitar essas qualidades. O céu alerta que pode se aborrecer com fofocas, intrigas e mentiras. A Lua virginiana arranja vários conflitos com os astros e muda para a fase crescente, recomendando a se poupar, ficar na sua e agir com mais discrição.

LEÃO

Com a Lua seguindo o rápido percurso pela sua Casa das Posses, os assuntos de dinheiro estarão no centro das suas atenções. Todavia, algumas trombadas astrais acontecem e convém você agir com mais prudência. Em atrito com Marte, Vênus e Netuno, a Lua recomenda avaliar cada passo e cada gasto para não se ver em saia justa ou situação mais complicada.

VIRGEM

Os astros estão com os humores alterados, principalmente a Lua, que percorre o seu signo, muda para a fase crescente e entra em rota de colisão com vários planetas. Além de deixar seu lado crítico e exigente mais forte, já que está agindo em sua Casa 1, a Lua briga com Sol, Marte e Vênus, recomendando mais cautela, foco e tolerância. Cuide com imprevistos.

LIBRA

Manter a discrição e evitar se abrir pode ser a garantia de um findi mais tranquilo para você. O recado vem da Lua, que se movimenta em seu inferno astral e arruma treta com vários planetas, armando um cenário tenso no céu. A saúde também vai exigir atenção especial: controle o estresse, foque na prevenção, evite se expor e cuide com mais carinho do seu organismo.

ESCORPIÃO

Você pode querer mais liberdade para batalhar por seus interesses, mas nem tudo serão flores. Se depender dos astros, há risco de bater de frente com os outros, enfrentar imprevistos e aborrecimentos, tudo por causa da briga que a Lua, na sua Casa 11, arma com vários planetas. O negócio é respirar fundo, contar até três e cultivar a calma em seus relacionamentos.

SAGITÁRIO

A Lua desperta seu lado mais ambicioso e você pode mostrar todo seu potencial ao lidar com seus interesses profissionais, mas não pense que tudo será fácil. Em conflito com Sol, Vênus e Marte, a Lua ingressa na fase crescente e alerta que será preciso agir com cautela e prudência para não se envolver em situações tensas. É bom se armar de boa vontade e paciência.

CAPRICÓRNIO

O findi chega com as energias da Lua virginiana no céu e te incentiva a sair da rotina, esquecer as preocupações e fazer coisas diferentes para arejar a mente. Não perca a chance de entrar em contato com quem está longe e matar a saudade. No entanto, a Lua entra na fase crescente e se estranha com vários planetas, revelando que altos e baixos podem surgir.

AQUÁRIO

Os interesses financeiros podem concentrar as atenções e equilibrar as contas será seu maior desafio. Os astros indicam que você pode ganhar uma grana inesperada, mas há chance de ter despesas que não estavam programadas, por isso, evite agir por impulso. A Lua entra na fase crescente e fica em conflito com vários planetas, recomendando mais foco e prudência.

PEIXES

O findi chegou, mas antes de curtir a merecida folga, talvez precise agilizar alguns assuntos profissionais. É o momento de trocar experiências e se unir aos colegas pelas metas em comum. Porém, o cenário pode ficar um tanto nervoso no lar. A Lua briga com Sol e Vênus, alertando que será preciso mais jogo de cintura com o pessoal de casa.

>>>>>>>>>

Horóscopo nascido em 30 de maio

Os nascidos em 30 de maio são do signo de Gêmeos com a personalidade de Virgem. são de inteligência privilegiada, com capacidade de aprender tudo o que tiverem vontade em estudos em geral. Mas nunca fixam sua atenção por muito tempo em uma só coisa, pois têm necessidade de novidades e inovações constantes. Seu número principal é o 33, formado de 3, número de Júpiter, em dobro. A soma dá 6, de Vênus, que confere vontade fraca e omissão. Mas confere inteligência, beleza e talentos para as artes.

Anjo do dia

O anjo da guarda de quem nasce no dia 30 é Mumiah, que dá assistência nas operações de risco e que envolva mistérios. Dá sucesso nas empresas em geral. Tem domínio sobre a química, a biologia, a física e a medicina. Confere boa saúde e longa vida. Faz bons curadores (médicos), assim como curadores naturais, que usam a energia das mãos e das leis ocultas, por exemplo. Mas o gênio contrário causa as doenças e provoca o desespero e o suicídio.

Horóscopo nascido no dia 31 de maio

Os nascidos em 31 de maio são do signo de Gêmeos com a personalidade de Libra. Podem ter boa voz para cantar, como talentos artísticos e culturais. Nasceram para governar, dirigir, mandar, comandar, reinar, dar ordens. Seu número principal é o 34, formado de 3 de Júpiter e 4, Urano. A soma dá 7, de Netuno, que lhes confere intuição extraordinária e tendência para se ligar em tudo o que transcende.

Anjo do dia

O Anjo da guarda de quem nasce no dia 31 de maio é o Gênio da Humanidade, que engloba o conjunto da inteligência, bondade, prudência, sabedoria, justiça e amor, entre outros. Tem a regência do arcanjo Miguel, chefe dos anjos da guarda, que faz o espírito justo e honesto. Mas o seu lado contrário é o das trevas e das ações maléficas, que prejudicam a coletividade e a humanidade enfim.

>>>>>

Horóscopo nascido em 1º de junho

Os nascidos em 1º de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de caranguejo. São ativos e inteligentes e antenados em tudo o que se passa, não deixando nada despercebido. Seu número principal é o 4, formado de 1 do Sol e 3 de Júpiter. O 4 é número de Urano, que provoca irritabilidade fácil, impaciência e nervosismo. Provoca ações impulsivas e incompreendidas. O 4 rege a evolução cósmica do homem.

Anjo do dia 1º de junho

O anjo protetor do dia 1º de junho é Vehuiah, que confere lucidez, espírito atento e proteção contra a calúnia. Defende de todos os perigos materiais, espirituais e morais. Dá clareza de ideias e confere fama na carreira a que se propõe a seguir. Dá vitórias nos empreendimentos difíceis. O mau gênio influi sobre os preguiçosos, os omissos ou os turbulentos, que provocam ira ou agressão.