Bandeirada: Brasileiros em Le Mans, Kart e campeonatos GT

Brasileiros vão bem na Le Mans Virtual

A segunda etapa da Tríplice Coroa Virtual, torneio beneficente que homenageia as três maiores provas do automobilismo, foi realizada na última quarta-feira em La Sarthe, circuito que recebe as 24 Horas de Le Mans anualmente. Reunindo grandes estrelas de F-1, F-2, Indy, WEC, Stock Car, F-3 e F-4, a vitória ficou com o especialista em corridas virtuais Erick Goldner, que largou da pole position e venceu. Com 27 pilotos no grid, a prova teve 50 minutos de duração e aconteceu exatamente 97 anos depois da primeira edição das 24 Horas de Le Mans. Neto Nascimento (piloto virtual), Felipe Drugovich (F-2), Bruno do Carmo (piloto virtual) e Dudu Barrichello (USF 2000), que venceu a etapa de abertura em Indianápolis, fecharam o top-5.

Giovana Marinoski mostra grande evolução em 30 dias de treinos

A kartista paranaense Giovana Krupp Marinoski, da equipe Clínica Pneumoair/Explore Informática, tem aproveitado bem os treinos durante o período em que as corridas estão suspensas em função da pandemia do coronavírus. Em um período de 30 dias de treinos, ela melhorou quase dois segundos no circuito oficial do Kartódromo Raceland Internacional, situado em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. Ela se prepara para disputar a categoria Cadete nas principais competições do calendário paranaense e nacional nesta temporada.

Quando os treinos foram permitidos, com as restrições impostas pelas autoridades de saúde, Giovana começou levando pouco mais de um minuto para completar a volta no traçado oficial do Raceland. No último sábado ela fez 58s10.

A performance da jovem kartista vem melhorando treino após treino e a expectativa é de que essa evolução cresça ainda mais. Ela conta com a orientação Filipe Vriesmann, que também compete na categoria Cadete; e de Júlio Campos, piloto da Stock Car.

Daniel Marinoski, pai de Giovana e chefe da equipe Clínica Pneumoair/Explore Informática, mostra-se contente com a evolução de Giovana, afirmando que ela tem melhorado muito sua forma de pilotar, aproveitando bem as zebras, acelerando na hora certa nas saídas de curvas e aproximando-se cada vez mais dos pontos ideais de frenagens. “A Giovana tem aproveitado bem cada informação que o Filipe e o Júlio lhe passam. Está mais segura e confiante. Agora aguardamos com ansiedade o início das corridas para que sua performance nos treinos resulte em um bom desempenho em provas”, completa Daniel.

Leo Lamelas

Piloto brasileiro com conquistas recentes nos EUA, o jovem Leo Lamelas disputará um dos campeonatos com carros de GT mais rápidos, o Lamborghini Super Trofeo. O campeonato exclusivo com carros da montadora italiana divulgou seu novo calendário e a estreia de Lamelas será em Road America nos dias 7 e 8 de agosto. As demais etapas serão em Laguna Seca, de 4 a 6 de setembro; Watkins Glen, 1º a 4 de outubro; St. Petersburg, 23 a 25 de outubro; e Sebring, de 11 a 14 de novembro.

Rafael Câmara

Após longos meses de inatividade, o kartismo europeu anunciou o retorno de suas principais competições para o início de julho e quem aprovou o novo calendário foi Rafael Câmara, atual vice-campeão mundial de kart. O piloto brasileiro da Forza Racing está com uma boa expectativa para voltar a competir nas próximas semanas na Europa. Nesta semana, Câmara acelerou no Kartódromo Aldeia da Serra (SP) e participa de corridas virtuais, como a etapa de Le Mans da Tríplice Coroa, realizada ontem com transmissão do Acelerados e do Bandsports.