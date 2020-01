13 luas cheias, incluindo duas superluas, iluminarão o céu em 2020

Em 2020 teremos 13 luas cheias, esses fenômenos são intensos para a astrologia e muito interessantes de serem observados. Já as superluas acontecem quando a lua está em sua maior proximidade com a Terra, estado conhecido como perigeu. Nesse momento, ela pode se apresentar aproximadamente 15% maior e com cerca de 30% a mais de luminosidade.

Em 2019, tivemos três superluas que encantaram muito os fiéis observadores do céu, mas eles não ficarão desapontados, pois, das 13 luas cheias que acontecerão neste ano de 2020, duas serão superluas. Verdadeiros espetáculos acontecerão no céu de 2020 para todos nós.

A de março terá o nome de worm moon e ficará 100% cheia em 9 de março (Lua no perigeu, em 10 de março) e a superlua pink moon ficará 100% cheia em 7 de abril, sendo esta a maior do ano.

A primeira lua cheia de 2020, chamada wolf moon, aconteceu em 10 de janeiro. Teremos uma lua para cada mês, com exceção de outubro, quando teremos uma lua cheia dia 1º e dia 31. Esta última será conhecida como lua cheia de halloween, um evento extremamente raro.

Brian Lada, meteorologista da empresa americana de previsão AccuWeather, explicou que a lua azul ocorre a cada dois ou três anos, e que, no halloween, é mais rara ainda. “Embora as luas azuis ocorram uma vez a cada dois ou três anos, elas são ainda mais raras no halloween. Depois da lua azul, em 31 de outubro de 2020, o doce ou a travessura deve esperar até 2039 para ver a próxima lua azul no halloween”, explicou Brian.

A lua cheia rara de halloween também será considerada lua azul, já que será a segunda lua cheia no mesmo mês. Sempre que duas luas cheias aparecem no mesmo mês (evento que acontece, em média, a cada dois anos e meio ou três anos), a segunda é chamada de lua azul.

A lua cheia, no halloween, ocorre apenas aproximadamente uma vez a cada 19 anos. Calculando-se as luas completas, usando-se o horário médio de Greenwich, essas luas devem acontecer apenas três ou quatro vezes por século. Assim, seremos realmente abençoados com esse grande fenômeno astronômico em nossa geração.

Prepare-se para absorver todas as energias positivas que elas trarão para a sua vida: em 9 de fevereiro é o dia da lua cheia de neve, em 9 de março a superlua, em 7 de abril a lua rosada superlua, em 6 de maio lua das flores, em 5 de junho a moon moo, em 5 de julho a lua do cervo, em 3 de agosto a lua de esturjão, em 2 de setembro a lua de milho, 1º de outubro a lua da colheita, 31 de outubro a lua azul, em 30 de novembro a lua do castor e 29 de dezembro a lua fria.

