12° Concurso Público do HUOP tem data de prova prorrogada

A Cogeps (Coordenadoria Geral de Concursos e Processos Seletivos), da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), divulgou o edital que torna público a alteração da data de aplicação da prova escrita do 12º Concurso Público de Agentes Universitários para o HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná). A prova que seria no dia 31 de março, agora será dia 05 de maio de 2019.

De forma unificada e simultânea, as provas ocorrerão das 13h30 às 17h30, observando os seguintes horários:

a) Abertura dos portões – 12h45;

b) Fechamento dos portões – 13h15;

c) Início da Prova Escrita (Objetiva) – 13h30;

d) Término da Prova Escrita (Objetiva) – 17h30.

Os Candidatos inscritos que possuírem inscrições homologadas, que eventualmente por quaisquer motivos não puderem comparecer ou não tiverem mais interesse em participar das provas nesta nova data, terão o prazo de 30 dias a partir desta data para requerer junto ao e-mail: cogeps@unioeste.br a devolução dos valores pagos a título de inscrição.