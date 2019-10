Preliminar da F-2

Jovem revelação do automobilismo brasileiros nos EUA, Arthur Leist disputará a preliminar da F-1 neste domingo em Austin, no Texas. O piloto gaúcho, que é o quinto colocado na tabela da F-4 Americana, acumula duas vitórias, duas poles e quatro pódios na temporada.

Campeões vão de HB na Cascavel de Ouro

Thiago Klein e Odair dos Santos vão disputar a 33ª Cascavel de Ouro com um Hyundai HB20, campeões da prova em 2016, e vão contar também com o reforço do multicampeão Edgar Favarin. Assim, eles formarão um trio forte para a prova do próximo domingo, que terá largada às 13h, no Autódromo Zilmar Beux.

Thiago Klein se mostra confiante na conquista do bi, destacando que ele e Odair estão bem entrosados e que, com o reforço de Favarin – que ganhou a prova oito vezes -, a confiança aumenta. “Estaremos com um carro novo e queremos entrar para a história com a primeira vitória do HB20”, acentua Thiago Klein.

Treinos

A programação da Cascavel de Ouro começa amanhã com treinos extraoficiais cronometrados.

Os treinos da Gold Classic, que fará a preliminar, terão duração de 45 minutos cada um e estão programados para as 8h, as 10h25, as 13h30 e as 15h55.

Já dos treinos da Cascavel de Ouro terão duração de 90 minutos e serão às 8h50, às 11h15, às 14h20 e às 16h45.

Paranaense Light de Kart terá decisão sábado em Londrina

O Campeonato Paranaense Light de Kart chega ao fim no próximo sábado em Londrina. A quarta e última etapa da competição será disputada no Kartódromo Luigi Borghesi, com promoção e organização da AKRL (Associação dos Kartistas da Região de Londrina), com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Cada uma das etapas tem duas provas. Para a definição dos campeões, cada competidor descartará os dois piores resultados.

O equilíbrio marcou toda a temporada e os campeões de todas as categorias só serão conhecidos na conclusão da segunda prova da etapa deste sábado.

Sem os dois descartes, quem chega à última etapa como líderes são Enzo Brustello Ranieri (Categoria Cadete), Samuel Cruz e Luiz Fernando Berbel (Sprinter), Eduardo Ribas Giglio (F-4 Graduados), Emílio Vicente Júnior (F-4 Super Sênior), Carlos Eduardo “SG” de Souza (Máster e Máster A), Lucas Garcia Cid (Máster B) e Carlos Saderi (categoria Máster C),

Cascavelenses estarão ausentes do Graciosa

Certamente não é o fim de ano que a dupla de Cascavel Sandro Suptitz/Eduardo Ortolan queria para a participação no Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade em 2019. Um procedimento médico pelo qual vai passar ainda esta semana, em função de um problema de rim, impedirá o piloto Sandro Suptitz de disputar o tradicional Rali da Graciosa, a última etapa do nacional neste ano. A prova será sábado e domingo em Quatro Barras, Região Metropolitana de Curitiba.

“Claro que a vontade de estar em Curitiba é grande, mas entendo os motivos do nosso piloto, não adianta forçar as coisas com o carro que tem uma preparação toda especial. E claro que o principal é cuidar da saúde. Sei o quanto é dolorido cálculos renais e o que ele vem passando nos últimos tempos. E tem momentos que temos que tirar o pé, desacelerar e planejar. Eu brigo com o Sandro, que ele bebe pouco e tem que tomar mais IPA, é diurético e faz bem para o bem-estar”, brinca Ortolan, navegador da equipe e mestre cervejeiro da Jângal Craft Beer.

Pedro Lins

A última semana serviu para que o jovem Pedro Lins (Universidade Brasil/Editoria Soccia) desse os primeiros passos de sua carreira na Júnior Menor, categoria em que competirá na próxima temporada. No Kartódromo Aldeia da Serra, em Barueri (SP), ele utilizou os treinos extraoficias da oitava etapa da Copa São Paulo Light de Kart para se familiarizar com o equipamento que utilizará em 2020.

Bruno Senna

A estratégia ousada adotada desde o qualifying – colocar o mais lento para classificar o carro e no primeiro turno de pilotagem das 4 Horas de Portimão – estava funcionando a contento até que uma quebra da suspensão traseira frustrou os planos de Bruno Senna e seus parceiros de terminar em grande estilo a sexta e última etapa da European Le Mans Series em Portugal. Obrigado a levar o Oreca 07-Gibson da divisão LMP2 aos boxes para reparos, a RLR M Sports perdeu 13 voltas que eliminaram qualquer chance de um bom resultado. A vitória foi do trio da Idec Sports formado por Paul Loup Chatin, Paul