Rotam apreende veículo com alerta de roubo carregado com cigarros contrabandeados

Hoje (28), por volta das 2h50, durante patrulhamento na PR-490 no município de São Jorge do Patrocínio, a equipe ROTAM visualizou um farol de um veículo que transitava por uma estrada rural.

De imediato a equipe deslocou ao encontro do veículo, ao se aproximar fazendo uso dos sinais luminosos no intuito de realizar a abordagem a equipe observou que o veículo parou bruscamente, vindo o seu condutor a abandonar o mesmo embrenhando se em uma propriedade rural, não sendo possível a sua localização. Ao averiguar o baú do caminhão foi constatado que o mesmo estava carregado com aproximadamente 110 caixas de cigarros oriundos do Paraguai (totalizando 5.500 pacotes).

Após uma consulta detalhada do veículo foi constatado que o mesmo é produto de roubo no estado de São Paulo. Diante dos fatos o veículo e os cigarros foram encaminhados a Receita Federal em Guaíra.