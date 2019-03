O então governador Roberto Requião anuncia a troca de delegados e agentes da Polícia Civil de Cascavel. A decisão atende à solicitação de 22 entidades, que formavam o Movimento Cascavel com Segurança. O apelo foi feito devido à ineficiência do efetivo policial diante do aumento da onda de roubos de carros e arrombamentos que aumenta o clima de insegurança no Município.