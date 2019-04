10ª edição do “Caminho Terra do Sol” será entre os dias 02 e 05 de maio

Separe a mochila, deixe o tênis no jeito, e já vá preparando corpo e mente para uma experiência ímpar de peregrinação pela região Oeste do Paraná. Entre os dias 02 e 05 de maio, os moradores de Cascavel e região terão a oportunidade de participar da 10ª edição do “Caminho Terra do Sol”, um evento realizado pela AMIC (Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Oeste do Paraná) que já virou tradição no calendário de muitos peregrinos.

São 110 km de caminhada, conhecendo o trajeto de Cascavel até Boa Vista da Aparecida, encarando desafios e suspirando com as belezas naturais que compõem o caminho. Uma imersão espiritual, uma ponte para novas amizades, um trajeto cheio de autoconhecimento e superação a cada passo. É assim que os peregrinos descrevem a experiência. Nesta 10ª edição, o ponto de partida segue a tradição: o local de encontro para a saída é o monumento do Caminho em frente ao campus da Unioeste Cascavel.

São percorridos por dia, em média, 30 quilômetros. “Não deixa de ser uma faculdade de peregrinos. Quem faz o Caminho pela primeira vez, não para mais: ele termina o percurso e já pensa numa aventura de maior quilometragem. É uma atividade que ajuda na parte física e também espiritual. A pessoa vai se adaptando e descobrindo até onde o corpo é capaz de ir. Fica o convite para quem gosta de um pouco de aventura e quer sair da rotina. Qualquer pessoa com um mínimo de preparo pode fazer”, convida Celso Bevilacqua, ex-presidente da AMIC e idealizador da caminhada.

Os peregrinos recebem kits de alimentação e encontram pelo trajeto desde travessia de rio até subida de morros, pernoitando em pontos de apoio, mas, é claro, tendo como pano de fundo a natureza. “É muito bom! A gente interage com uma série de pessoas, interage com o ambiente agrícola da nossa região. Apesar de morar há muitos anos aqui, nunca tinha andado por ela. É reconfortante tanto para o corpo quanto para a alma”, avalia o médico Jesus Viegas, que participou de uma das últimas edições.