104 mortes por influenza no Paraná

Com mais três óbitos provocados pelo vírus da Influenza, o Paraná soma 104 mortes de janeiro de 2019 até terça-feira (3). A informação foi divulgada ontem pelo Informe Influenza, que monitora semanalmente os registros das síndromes respiratórias no Estado.

Os três óbitos aconteceram em Curitiba (mulher, 93 anos), São Mateus do Sul (mulher, 82 anos) e Foz do Iguaçu (mulher, 78 anos).

De acordo com o boletim, o Paraná tem 527 casos confirmados de Influenza. As regiões que apresentam mais ocorrências são: Metropolitana de Curitiba, com 171 casos; Foz do Iguaçu, com 58; Ponta Grossa, com 36; e a região de Maringá, com 25 casos confirmados.