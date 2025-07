Prefeitura e Agência do Trabalhador se unem para ampliar acesso ao emprego e à qualificação

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria Especializada de Cidadania, da Proteção à Mulher e Políticas sobre Drogas (SESD), deu início a uma importante parceria com a Agência do Trabalhador para promover cidadania, dignidade e geração de renda à população.



De 10 de julho a 15 de agosto, será realizado o Feirão Emprega. Neste período, a sede da SESD, localizada na R. Clementino Miranda, 788, bairro Brasmadeira, terá um posto de atendimento da Agência do Trabalhador, oferecendo vagas de emprego e orientações especializadas para quem está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Os atendimentos serão realizados sempre às quartas e quintas-feiras, das 13h30 às 16h30, começando já nesta quinta-feira, dia 10.



Durante todo o mês, os moradores terão acesso a encaminhamento para vagas de emprego em diversas áreas, apoio na elaboração de currículos, dicas sobre comportamento em entrevistas e orientações para emissão da carteira de trabalho digital.



E como reforço a essa iniciativa, a Carreta Qualifica Paraná também marcará presença no local, realizando o curso gratuito de Instalação Elétrica Industrial, para participantes já selecionados pelo Senai, em parceria com o programa Resgate pela Vida, que atende pessoas em processo de recuperação em casas terapêuticas.



O objetivo da ação é aproximar as oportunidades de emprego da população e oferecer capacitação profissional de qualidade a públicos em situação de vulnerabilidade, fortalecendo sua autonomia e criando novas perspectivas de futuro.



De acordo com o secretário da Sesd, Marcelo da Silva, a ação busca promover inclusão social por meio das oportunidades de trabalho.

“Nosso foco é chegar a quem mais precisa. Levar dignidade às pessoas oferecendo oportunidades concretas de mudança de vida. E o trabalho é um dos caminhos mais potentes para isso”, destacou.