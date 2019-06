10 mitos e verdades sobre AVC

O AVC (Acidente Vascular Cerebral) acontece de várias formas e situações, portanto, há muitos mitos e verdades sobre o tema. Para esclarecer esse assunto, o especialista em cirurgia vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia, Cirurgia Vascular e Endovascular e responsável pelo Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital do Coração, Gilberto Narchi Rabahie, explica o que é mito ou verdade. Confira abaixo:

Verdade

O AVC é considerado grave?

Sim, o acidente vascular pode ser classificado entre leve, moderado ou grave de acordo com a severidade e duração dos sintomas e sequelas.

Verdade

É a doença que mais mata no Brasil?

As doenças cardiovasculares são as primeiras causas de óbitos no Brasil e incluem infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral.

Verdade

Após o acidente é possível voltar à rotina normalmente?

Depende do grau de acometimento cerebral. Existe AVC que praticamente não deixa sequelas, e outros, mais raros que são incapacitantes.

Mito

Ocorre apenas uma vez numa só pessoa?

É possível que o AVC aconteça mais de uma vez no mesmo paciente.

Verdade

Atividade física diminui o risco de acidentes cardiovasculares?

Reduz, assim como não fumar tabaco e ter controle de hipertensão arterial, diabetes e dislipidemias. Hábitos saudáveis serão sempre bem-vindos para a qualidade de vida e para evitar um AVC.

Verdade

A causa do derrame é a falta de oxigênio?

Uma das causas é a privação de oxigênio nas células, que acaba ocasionando o AVC Isquêmico. Doenças cardíacas também podem ser outra causa. O AVC pode ser causado por coágulos que são formados no coração e podem migrar inclusive para o cérebro, causando oclusão de artérias e consequente isquemia local. Os próprios vasos intracerebrais podem ocluir localmente devido à aterosclerose focal. Outra causa de AVC é sangramento, ou seja, um vaso intracerebral pode romper e causar extravasamento de sangue. Neste caso o AVC é então hemorrágico.

Mito

As chances de cura são pequenas?

A possibilidade de cura aumenta de acordo com o diagnóstico. Quanto antes ocorrer o diagnóstico e iniciar o tratamento específico, menores as chances de sequelas.

Verdade

A dificuldade de movimentação é um sintoma?

A dificuldade de movimentação de braço ou perna do mesmo lado do corpo (hemiparesia) e, até mesmo a alteração da fala (dislalia) e de consciência, é um sinal do derrame.

Mito

O derrame acontece somente depois dos 40 anos?

O acidente pode ocorrer com crianças e adolescentes também, porém, com a idade, a condição clínica piora devido aos fatores de risco envolvidos (aterosclerose, diabetes e hipertensão arterial).

Verdade

A trombofilia tem relação com a doença?

Alguns casos específicos de AVC podem ser atribuídos à trombofilia, portanto, se houver histórico familiar de trombofilia ou se o próprio paciente já teve algum episódio de trombose, sem motivo claro aparente, é recomendado analisar com um profissional.