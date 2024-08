TURISMO NACIONALBF Racing estreia dupla no Velocitta

Uma estreia cheia de entrosamento.

A mais nova equipe da Turismo Nacional, a BF Racing, fará sua segunda etapa na temporada com uma dupla em seu VW Polo. Além de João Bortoluzzi, o time passa a contar com a pilotagem de Alexandre Frankenberger, completando o time 100% catarinense na disputa da temporada da categoria dos carros mais vendidos do Brasil que vai acelerar no Autódromo Velocitta, em Mogi-Guaçu (SP), para a quinta etapa do ano. Ao contrário do que se possa imaginar em uma estreia, os pilotos já estão atuando juntos há muitos anos.

“O Alexandre é meu companheiro de automobilismo desde que eu comecei e vinha atuando como meu coach, sem contar que tem muita experiência nos carros de tração dianteira. Temos tudo para fazer uma boa etapa”, avalia o chapecoense João Bortoluzzi, que já tem experiência na pista do Velocitta em outras categorias, mas espera escrever uma história diferente.

“Quando fui campeão na HB20, meus piores resultados foram lá. Depois, ano passado, perdi um título na Special Edition lá. Agora, temos evoluído bem nosso carro e acho que é hora de fazer as pazes com a pista garantindo pódios”, afirma Bortoluzzi que carrega em seu carro as marcas da voestalpine Meincol, Ordemilk, Sieger Chemical Company, Grupo Sperandio, Brasplast Embalagens, Slok Energético e Disapar Suprimentos Industriais.

Estreante na pista localizada no interior paulista, Alexandre Frankenberger, aposta na inversão de papéis com Bortoluzzi para ter um bom rendimento.

“Antes de qualquer coisa, gratidão por estar vivendo esse momento de voltar ao grid. É uma pista que não tenho experiência, mas trocando dados com o João acredito que vamos melhorar a performance rapidamente e estaremos competitivos. O carro mostrou muito potencial na etapa em São Paulo, e isso nos deixa confiante”, aposta Frankenberger.

O carro da equipe, o VW Polo, entra na pista a partir de sexta-feira (23), com treinos livres as 8h35, 11h05 e 13h35. O treino de classificação acontece às 16h05. As seis corridas da etapa acontecem entre sábado e domingo, todas com transmissão no youtube/TurismoNacionalBR e nos canais parceiros.