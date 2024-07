Turismo Nacional: Ernani Kuhn quer seguir como maior vencedor do ano

Em busca do título da temporada, o cuiabano Ernani Kuhn tem um novo desafio neste final de semana. A categoria Turismo Nacional vai acelerar no Autódromo de Interlagos para sua terceira etapa Sprint e quarta no geral da temporada, com a disputa de mais seis corridas entre sábado e domingo. A entrada na arquibancada é gratuita ao público.

Ernani Kuhn é o maior vencedor da temporada na categoria A, com cinco vitórias, que lhe colocaram como vice-líder da pontuação overall (Sprint + Endurance), e terceiro colocado no campeonato Sprint.

“É redundante falar, mas Interlagos é minha pista favorita. Já tivemos uma etapa disputada lá este ano e conquistei duas vitórias. Espero que desta vez eu consiga manter esse ritmo, vencer mais vezes e lutar pela liderança do campeonato”, salientou o piloto que terá no GM New Onix preparado pela Auto Racing as marcas da Ekal Transportes, Pro Tune e Perfortech Motorsports­­­­.

Com o aumento no número de etapas este ano além da criação da disputa endurance, Ernani Kuhn acredita ser fundamental ser constante e pontuar em todas as provas.

Acredito que o detalhe que vai definir o campeonato é quem for o mais constante em todas as corridas. Isso será determinante na somatória dos pontos e descartes. Estou bastante animado em buscar mais pódios neste final de semana”, concluiu.

Todas as corridas da etapa serão transmitidas ao vivo no youtube/TurismoNacionalBR, HighSpeedBrazil, Grande Prêmio, Zapping, Parc Ferme e Motorsport.