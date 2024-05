Timão faz jogo decisivo pela ‘Sula’

A penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana será aberta nesta terça-feira (14). O Corinthians recebe o Argentino Juniors, às 21h30, na Arena Neo Química, em jogo que pode definir a condição dos brasileiros em buscar uma vaga na próxima fase. Por isso, o jogo é tratado como uma decisão.

O Corinthians é o segundo colocado do grupo, um ponto atrás do líder Racing-URU e um ponto a frente do seu adversário desta noite. Logo, uma vitória eliminaria o time argentino e ainda deixaria o timão com chances de decidir o primeiro lugar do grupo na última rodada. Porém, a derrota para o Flamengo pelo Brasileirão e a possível saída de Cássio para outro time mexeram com os bastidores. Bastante cobrado pelas mudanças que fez no time, o técnico António Oliveira seguiu a linha de que ainda é muito cedo para se definir o destino do time no campeonato.

“Jogamos contra boas equipes, dentro de um processo e de um caminho que nós estamos a construir quase do zero. Eu nunca vou falar aqui se estou a jogar com 11 jogadores novos que nunca jogaram juntos. O futebol não é para arranjar desculpas, é para arranjar os resultados, e eu estou aqui é para jogo a jogo pensar aquilo que é a melhor estratégia”, assegurou.