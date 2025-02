Tcheco volta ao FC Cascavel com foco na estreia na Copa do Brasil

Cascavel - Com o fim da temporada 2022, também se encerrava a primeira passagem do técnico Tcheco no comando do FC Cascavel. Pouco mais de dois anos se passaram e agora o treinador volta para a Serpente Aurinegra, clube que recentemente dispensou o Silvio Canuto após a queda precoce na primeira fase do Campeonato Paranaense.

Em sua primeira passagem pelo Cascavel, Tcheco alternou bons e maus momentos a frente da equipe. Foram 57 jogos, com 24 vitórias e destaque para o vice-campeonato paranaense de 2021, bem como a participação inédita na Copa do Brasil daquele ano. Com bons resultados, Tcheco levou o time novamente para a competição nacional em 2022.

Nas redes sociais, a contração de Tcheco divide opiniões entre os torcedores aurinegros. Alguns agradecem o retorno do treinador, e outros acreditam que o clube poderia ter contratado outro técnico.

O fato é que o “novo” comandante tem menos de uma semana para preparar o time para a estreia na Copa do Brasil, diante do América-MG. O jogo está marcado para a próxima quarta-feira, dia 26, às 19h, no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel. Com novo regulamento, o time visitante não terá mais a vantagem do empate para se classificar. Agora, em caso de igualdade ao fim dos 90 minutos, a partida será decidida nas cobranças de pênalti.