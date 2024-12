STOCK SERIES: Juninho Berlanda tem novo desafio com a SG28 Racing

Depois do título conquistado em 2024, a equipe campeã da Stock Series já tem as primeiras definições quanto aos pilotos que irão disputar o super prêmio na temporada de 2025. Nesta segunda-feira, a SG28 Racing anunciou a chegada do piloto catarinense Juninho Berlanda, tricampeão da Turismo Nacional e que nesta temporada conquistou a tradicional Cascavel de Ouro.

Para o CEO da escuderia, Carlos SG, a chegada de Berlanda reforça o time para seguir conquistando títulos.

“Berlanda dispensa apresentações. É um cara do bem, piloto rápido e combativo, e tem as características que buscamos no nosso time. Fiquei muito feliz e honrado em ser escolhido por ele para realizar seu sonho de ascender à Stock Series. Acredito muito no potencial dele, não só para disputar o título Rookie, mas para buscar o título geral e o super prêmio da categoria”, aponta Carlos SG.